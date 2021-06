“Max 90 Live”, Max Pezzali sul palco del Roccella Summer Festival

ROCCELLA (RC) – Ci sarà anche Max Pezzali al Roccella Summer Festival, il nuovo progetto della Esse Emme Musica, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica. Il 17 agosto infatti farà tappa al Teatro al Castello di Roccella Jonica il Max90 Live, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti che ripercorre i grandi successi di Max Pezzali attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto il cantautore ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883. Cantautore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni ’90 – gli anni del suo esordio con gli 883 -, Max Pezzali porterà in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti proprio gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”.

Gli 883 furono infatti fondati da Pezzali insieme a Mauro Repetto nel 1992, quando debuttarono al Festival di Castrocaro con il singolo “Non me la menare”. Nello stesso anno i due pubblicarono il loro primo album, “Hanno ucciso l’Uomo ragno” con cui raggiunsero le prime posizioni nelle classifiche, arrivando a oltre 600mila copie vendute. Gli anni ’90 furono particolarmente fortunati per il sodalizio che sfornò una hit dopo l’altra, scalando le classifiche di vendita e riempiendo i palazzetti nei tour: “Sei un mito”, “Tieni il tempo”, “Gli anni”, “Una canzone d’amore”, “Io ci sarò”, “Nord sud ovest est”, “La regina delle celebrità”, “Rotta per casa di Dio”, “Come mai”, “La regola dell’amico”, “Grazie Mille”, “Nessun rimpianto”, sono solo alcuni dei brani che hanno scandito quel decennio.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per tutti gli eventi in cartellone, compreso il concerto di Max Pezzali sono già in vendita online attraverso il circuito TicketOne, e nelle prevendite abituali in tutta la Calabria.