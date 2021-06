Meridionale Tour: doppia data calabrese per Aiello

COSENZA – A grande richiesta entrano nel tour estivo 2021 di Aiello due date calabresi. Il cantautore cosentino sarà infatti in concerto il 21 agosto all’Anfiteatro dei Ruderi di Cirella a Diamante e il 24 agosto in Piazza del Castello Aragonese a Reggio Calabria, dalle ore 21.30.

Non potevano mancare certo mancare le tappe in Calabria fra le nuove date di un tour che nelle grandi città – da Torino a Roma, da Milano a Napoli, da Firenze a Modena – è già sold out.

I concerti calabresi di Aiello sono inseriti nel cartellone di Fatti di musica 2021.

Il costo dei biglietti varia da 34,50 euro (poltrona) a 28,50 (secondo settore) per 1000 posti totali, tutti a sedere, come da misure anti contagio Covid19). Prevendita su Ticketone.

Per informazioni tel. 0968441888 info@ruggeropegna.it – www.ruggeropegna.it