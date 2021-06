Moda Movie 2021, è online il bando per giovani registi ‘Corti…in viaggio’

COSENZA – Nuova tappa per la 25esima edizione di Moda Movie, il festival dei talenti nella moda, nel cinema e nell’arte. È online il bando del concorso per giovani registi che va ad aggiungersi al contest per fashion designer per il quale sono già stati resi noti i nomi dei 15 finalisti che a settembre si contenderanno il premio Moda Movie 2021. L’obiettivo è simile: valorizzare e promuovere i talenti emergenti anche nel mondo degli audiovisivi, dando loro una possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità. Il concorso “Corti…in viaggio”, indirizzato ai nati dopo il 1° gennaio 1986, è organizzato in collaborazione con Cinema Garden Rende (CS), Biblioteca Nazionale Cosenza, agenzia “Gianfranco Confessore Comunicazioni Visive” e con Festival “Seduzioni e gusto” di Buonvicino (CS), “Festival del Peperoncino” di Diamante (CS), “Palizzi Film Festival” di Palizzi (RC) e “CineIncontriamoci” di Acri (CS).

Il bando ‘Corti…in viaggio’

I partecipanti dovranno esprimersi sul tema del viaggio inteso come necessità di ricerca e confronto con l’altro, come pausa dalla vita quotidiana e riscoperta del mondo, anche quello più vicino a noi, che la pandemia ha allontanato. Il festival si proietta pertanto nel “post-Covid”, auspicando una veloce ripresa della normalità, e invita i giovani registi a raccontare, attraverso le immagini, storie legate al tema del viaggio. Saranno ammesse opere di tipo documentario, di finzione e videoclip della durata massima di 10 minuti (esclusi titoli di testa e di coda). Le opere dovranno essere iscritte al concorso, attraverso apposita scheda presente nel bando, entro il 25 luglio 2021. La giuria valuterà l’aderenza al tema, le abilità tecniche, nonché le modalità e le capacità di comunicazione verbali e visive nella scrittura della sceneggiatura. Moda Movie 2021 si avvale di importanti collaborazioni e patrocini, fra i quali quelli con i comuni di Cosenza e Rende e con: Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Camera di Commercio di Cosenza, Fondazione Carical, Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università della Calabria, RAI – sede regionale Calabria, ASIT, MIC.