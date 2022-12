Natale al Museo: settimana tra musica internazionale e l’archeotombolata

COSENZA – Sono due le iniziative in programma in questa settimana nell’ambito degli appuntamenti di “Natale al Museo” di Cosenza, promossi dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso ed inseriti nella programmazione del Museo dei Brettii e degli Enotri, organizzata dalla direttrice Marilena Cerzoso per tutto il periodo delle festività natalizie.

Si comincia domani, martedì 20 dicembre, alle ore 19,00, con un concerto straordinario della rassegna “Note di Natale”, diretta espressione della XXIII Stagione concertistica internazionale “Autunno Musicale” di cui è direttore artistico il maestro Luigi Santo.

Il concerto, dal titolo “La Musica dalla Germania, tra Romanticismo e Novecento” vedrà protagonisti tre musicisti di assoluto rilievo: Manfred Preis al clarinetto, Marco Reiß al violino e Jonathan Alder al pianoforte.

Manfred Preis è uno dei clarinettisti e sassofonisti più importanti ed attivi attualmente sulla scena internazionale. Solidi i suoi studi, alla Munich Musikhochschule e alla Berliner Philharmoniker. Preis si è esibito con la “Berlin Radio Symphony Orchestra” e con la “Berlin Philharmonic”. Componente del Trio di Berlino, fa, inoltre, parte dell’ensemble “Bolero Berlin” con il quale suona musica latino americana. Membro dell’Orchestra Filarmonica di Magdeburgo, sua città natale, sin dal 1982, Marco Reiss, invece, iniziò lo studio del violino con il padre, perfezionandosi poi al Conservatorio di Lipsia sotto la guida di Fred Roth e Klaus Hertel. Dal 1993 ricopre il ruolo di primo violino di spalla, sempre con l’Orchestra della sua città della quale è ambasciatore culturale. Collabora, inoltre, con l’orchestra della Staatsoper di Berlino. È anche fondatore e direttore del Quartetto Rossini con il quale dal 1989 tiene tournées in tutto il mondo. Completa il terzetto dei musicisti impegnati al Museo dei Brettii e degli Enotri, Jonathan Alder, tra i i più illustri pianisti accompagnatori di artisti di fama mondiale come Christa Ludwig, Dame Gywneth Jones, Lucia Popp, Cheryl Studer, Francisco Araiza, Hans Sotin e Placido Domingo. Intensa anche la sua attività come concertista di musica da camera.

Tra le sue ulteriori e significative collaborazioni, anche quelle con la Berlin Philharmonic Orchestra e, in particolare, con i grandissimi direttori d’orchestra Claudio Abbado e Sir Simon Rattle.

Il secondo appuntamento di “Natale al Museo” è previsto, invece, per mercoledì 21 dicembre, alle ore 17,00, con l’Archeotombolata, un’ulteriore occasione, divertendosi con il tradizionale gioco natalizio, per conoscere la collezione del Museo dei Brettii e degli Enotri.

L’Archeotombolata sarà preceduta, alle ore 16,30 da una visita guidata, sempre attraverso i “tesori” del Museo, riservata ai bambini dai 6 ai 12 anni, a cura della guida turistica Paola Morano.

La direzione del Museo ricorda, inoltre, che dal 27 al 30 dicembre e dal 3 al 5 gennaio 2023, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il programma andrà avanti con l’iniziativa “Vacanze di Natale al Museo”. Saranno organizzati, su prenotazione, giochi e laboratori a tema archeologico e natalizio per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.