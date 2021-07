NeaithoSud Festival, ritorna la vetrina per giovani musicisti emergenti

ROCCA DI NETO (KR) – Ritorna, dopo la pausa forzata dello scorso anno a causa dell’emergenza covid, l’appuntamento con il NeaithoSud Festival, l’evento giunto alla quinta edizione e dedicato ai giovani musicisti emergenti nel panorama etno-folk calabrese. Le date fissate sul calendario sono il 4 e 5 agosto a Rocca di Neto, in piazza Giovanni Paolo II, con la Pro Loco, la Marasco Comunicazione e Calabria Sona che hanno messo in moto la macchina organizzativa per dare un segnale di ripartenza e di speranza, nel rispetto della sicurezza, per tutto il settore dello spettacolo. Uno stimolo positivo, in tal senso, è arrivato anche dall’Amministrazione comunale di Rocca di Neto, guidata dal Sindaco Alfonso Dattolo, che ha inteso garantire il sostegno dell’ente per la realizzazione dell’evento, riconoscendo il valore aggiunto che il Festival è in grado di offrire per la visibilità e la promozione del territorio.

Il NeaithoSud Festival rappresenterà la vetrina ideale per i giovani talenti che avranno l’opportunità di esibirsi sul palco godendo di un importante ritorno mediatico e televisivo. I concorrenti saranno valutati da una giuria di esperti e di addetti ai lavori, pronti a dispensare utili consigli a tutti i partecipanti. Al vincitore, come negli anni passati, sarà data la possibilità di pubblicare un lavoro discografico con Calabria Sona e di andare in tour la prossima stagione.

Sono partite le iscrizioni per le selezioni dei quattro gruppi che, con 30 minuti a disposizione, si esibiranno la sera del 4 agosto, di cui due accederanno alla finale del giorno successivo. Il termine per le domande è fissato al 20 luglio. Il direttore artistico del Festival, Raffaele Marasco, sta lavorando, inoltre, al programma completo dell’evento che prevede la presenza di ospiti di alto profilo artistico. Non mancheranno, anche in questa edizione, gli stand dedicati agli artigiani del territorio dei vari settori che avranno modo di far conoscere i loro prodotti.

Per informazioni è possibile scrivere un mail a rmarasco@marascocomunicazione.com, telefonare al numero 338-6622510 oppure contattare la stessa Pro Loco di Rocca di Neto su facebook.