“R-Estate ad Acri”, ecco tutti gli eventi in programma. Sul palco anche Rkomi

ACRI (CS) – In arrivo una grande programmazione estiva per la città di Acri. L’estate 2022, ospitata nell’Anfiteatro Comunale di Acri (CS) – noto per essere il più grande in assoluto in Calabria – presenterà grandi eventi, patrocinati dall’amministrazione comunale di Acri con la direzione artistica di Alfredo De Luca della Dedo Eventi, che hanno già creato interesse sul pubbulico calabrese, tra tutti spicca l’unica tappa regionale di Rkomi (artista che ha raggiunto il record di album venduti nel primo semestre 2022 dal sondaggio Rolling Stone) il prossimo 12 agosto, data che rientrerà nel Festival Fatti Di Musica grazie alla collaborazione tra Ruggero Pegna e lo stesso De Luca.

Altro Attesissimo concerto il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, con gli Eugenio in Via di Gioia che fanno ritorno ad Acri dopo l’esperienza ed il premio alla critica Mia Martini a Sanremo e dopo aver registrato Sold out nelle principali città italiane. Nella band il noto musicista Emanuele Via originario della città acrese. Manifestazione fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dall’associazione Empire Events composta da giovani acresi pronti ad accogliere al meglio il complesso rivoluzionario ed estroso.

Il 5 agosto ad aprire le danze “Il più grande Spettacolo dopo il Big Bang 2022” a cura dell’Art Show Dance Academy del coreografo Giuseppe Ferraro. Ospite speciale della serata uno dei comici ed artisti del momento, Vincenzo De Lucia, che impersonerà live figure come Maria De Filippi, Mara Venier e Barbara D’Urso in uno show completo di danza, canto e varietà. Il Sindaco appena riconfermato Pino Capalbo ha dimostrato tanto entusiasmo nella programmazione estiva acrese e invita tutti i concittadini a partecipare alla stagione che promette grande presenza di pubblico. Appuntamento dunque ad agosto con i grandi eventi dell’Anfiteatro Comunale di Acri, nelle prossime settimane sarà annunciata la conferenza stampa per la presentazione ufficiale dove saranno elencate tutte le altre manifestazioni del cartellone del “R-Estate ad Acri”.