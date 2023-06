Russell Crowe infiamma il Politeama. Inaugurazione col botto per i 20 anni del Magna Graecia Film Festival

CATANZARO – Luci offuscate, atmosfera da pub irlandese anni ottanta: comincia così lo spettacolo al Teatro Politeama di Catanzaro di Russell Crowe con la sua band “Indoor Garden Party” affiancato dai The Gentlemen Barbers e dalla voce potente e graffiante della cantante irlandese Lorraine O’Reilly.

Ad aprire il concerto il cantautore napoletano Alessandro Aruta, a seguire la cantante cosentina Alessandra Chiarello accompagnata dal musicista Rodolfo Capoderosa; a seguire i venti minuti dedicati a Lorraine O’Reilly.

In un contesto prettamente familiare ed unito, dal mood dove la parola d’ordine è divertimento, è facile lasciarsi andare e trasportare dalle note musicali e dall’ingresso in scena dell’artista premio Oscar che esordisce con il suo: “Buonasera, Buonasera, Buonasera, Catanzaro”.

Dieci i musicisti internazionali che si muovono all’unisono sotto le note di pezzi rock, rock-pop, blues, folk, country, pezzi molto di nicchia, che riprendendo anche le cover anni Ottanta.

Fra queste: “Stand, Baby”, “Don’t Be So Unkind”, “OneGoodYear”, “Southampton”, “Blackjack County Chain” e “Killing Song”; o gli omaggi a grandi artisti come Leonard Cohen con “Take ThisWaltz”, Mark Knopfler con “Romeo &Juliet”, Nick Cave con “Into My Arms”, Paul Simon con “HazyShade”, fino ad AmyWinehouse. Il suo modo di fare arte, musica, è fluido, come gli piace sottolineare e descrivere, e lo si recepisce sin dalla prima nota.

Non manca all’appello neanche il figlio Charlie, che presenta un suo inedito.

Russell Crowe voce profonda, bassa e a tratti roca, che si contrappone al suo braccio sinistro, Lorraine, dalla presenza scenica molto elegante e con uno charme tipico irlandese. E poi il suo fare teatro, cimentandosi nel racconto di una storia tratta da un aneddoto di un suo film girato in Messico, che lo vede protagonista accanto ad una tarantola: storia affettuosamente tradotta dall’interprete Bruna, diventata sua amica dai tempi della promozione del film “L.A. Confidential”.

Inizio col botto, dunque, per i venti anni del Magna Graecia Film Festival che non poteva esordire con una atmosfera più calorosa e ospitale, in un teatro gremito e partecipativo.

Il tour Indoor Garden Party di Russell Cproseguirà in Italia il 22 giugno all’Arena Villa Peripato di Taranto, il 25 a Cinecittà Studios di Roma, e il 27 al Teatro Comunale Nouveau di Bologna. Una parte del ricavato degli spettacoli verrà devoluta dall’artista ai comuni dell’Emilia-Romagna fortemente colpiti dall’alluvione dello scorso mese. Un motivo in più per fare beneficienza e arricchire l’animo.

Irene Talarico