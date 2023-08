Sabato il Wonderful Sila Festival con il concerto clou dei Boomdabash

Wonderful Sila Festival, che sabato 12 Agosto a Cotronei (KR,) Villaggio Baffa, proporrà una maratona 12H di concerti live ed eventi culturali, nel cuore della Sila calabrese. Un super cast artistico di fama nazionale e regionale scandirà il programma, dalle 16 fino a tarda notte: il concerto clou sarà quello dell’acclamata band salentina Boomdabash che porterà sul palco una grande festa a cielo aperto ad un mese circa dall’uscita dell’ultimo album “Venduti”. La voglia di divertirsi e scatenarsi è il passepartout con cui il gruppo ha conquistato la vetta della scena contemporanea con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube. Sul palco del WSF anche Andy – l’eclettico artista già fondatore con Morgan dei Bluvertigo – e Saturnino, bassista tra i più conosciuti del panorama musicale, noto per la sua lunga collaborazione con Jovanotti. In scaletta anche Pierdavide Carone, salito alla ribalta per il premio della critica vinto ad Amici, l’artista emergente Maninni, che ha conquistato la finale di Sanremo Giovani, e cantautori molto apprezzati per la loro personalità come Eman e Santino Cardamone. A presentare la lunga maratona la voce di Rtl 102.5, Vanessa Grey, e il figlio d’arte Francesco Rapetti Mogol. COTRONEI (KR) – E’ iniziato il conto alla rovescia verso la prima edizione del, proporrà una maratona 12H di concerti live ed eventi culturali, nel cuore della Sila calabrese. Un super cast artistico di fama nazionale e regionale scandirà il programma,: il concerto clou sarà quello dell’acclamata band salentinache porterà sul palco una grande festa a cielo aperto ad un mese circa dall’uscita dell’ultimo album “Venduti”. La voglia di divertirsi e scatenarsi è il passepartout con cui il gruppo ha conquistato la vetta della scena contemporanea con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube. Sul palco del WSF anche– l’eclettico artista già fondatore con Morgan dei Bluvertigo – e, bassista tra i più conosciuti del panorama musicale, noto per la sua lunga collaborazione con Jovanotti. In scaletta anche, salito alla ribalta per il premio della critica vinto ad Amici, l’artista emergente, che ha conquistato la finale di Sanremo Giovani, e cantautori molto apprezzati per la loro personalità come. A presentare la lunga maratona la voce di Rtl 102.5,, e il figlio d’arte

Il Festival sarà legato fortemente al ricordo dell’indimenticata Mia Martini: per tutta la giornata sarà visitabile una mostra inedita (con presentazione fissata alle ore 11 all’Acqua Club Scalise Lago Ampollino) che porta, per la prima volta in Calabria, tanti pezzi di memoria e di vita vissuta legati alla cantante, proprio nella sua terra d’origine. Questo grazie alla collaborazione di Enzo Adriani, presidente dell’associazione “Minuetto Mimì Sarà” di Milano nata su espressa volontà delle sorelle di Mimì, Leda Bertè e di Olivia Bertè, per proteggerne il patrimonio artistico. Un’iniziativa che è stata patrocinata anche dall’amministrazione comunale di Bagnara Calabra, città d’origine di Mia Martini, in un ponte ideale con Cotronei tra mare e monti: “Un progetto, quello del Wonderful Sila Festival, che rappresenta un esempio positivo di come si può fare cultura e spettacolo, mettendo insieme le migliori realtà produttive del territorio, esaltandone la naturale vocazione turistica”, spiega il sindaco di Bagnara, Adone Pistolesi. “In questo percorso, il ricordo di Mia Martini rappresenta per noi un momento davvero significativo: questa amministrazione vuole celebrare il legame identitario tra Bagnara e la sua icona indiscussa, Mimì, rinsaldando il rapporto con la famiglia e riappropriandosi di una storia che è patrimonio di tutta la comunità”.



Il Festival si aprirà nel pomeriggio con i live di artisti calabresi come Anima Mundi, Domenico Scordamaglia, Liccia, Renato Caruso, Francesco Coriale, Antheo, Dharma, Dj Keyel. In conclusione, il Dj Set Dance Hall Radio 105. Il WSF è organizzato da Gibielle Srl – con la partnership istituzionale del Comune e della ProLoco di Cotronei – con la direzione artistica e consulenza legale a cura di Antonio Vandoni, direttore artistico di Radio Italia, del conduttore di Radio 105 Gibba e dell’avvocato esperto in diritto d’autore Emanuele Trocino.