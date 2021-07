Selezioni Miss Italia, Marianna Carbone è la reginetta di Piane Crati

PIANE CRATI (Cs) – Marianna Carbone, diciottenne cosentina, conquista la fascia di Miss Città di Piane Crati. Si posiziona al secondo posto con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Noemi Casella, terza classificata Diana Nicoletti con la fascia Miss Be Much, Miss Quarta classificata Martina Canonico, Miss Quinta classificata Alessandra Sicilia, Miss Sesta classificata Elisabetta De Gaio. Questi i verdetti della giuria composta da Matteo Marino, Mariella Chiappetta, Luciana Fuoco, Teresa Valente, Denise Mele, Alessandro Vigna, Maurizio Ceccherini, Emanuele Acciardi e Francesco Ambrogio.

“Sono felice e soddisfatta, è un qualcosa al quale tengo molto” – commenta Marianna Carbone – “Mi sono appena diplomata al liceo scientifico e a breve mi iscriverò all’università, alla facoltà di ingegneria gestionale. A coloro che sognano questa avventura dico di non avere paura ed essere sempre loro stesse, di godersela”.

Hanno dato ancora più lustro alla serata con la loro presenza e bellezza Francesca Carolei Miss Egea 2020, Martina Salvatore vincitrice del contest 2021 e Francesca Tiziana Russo, Miss Calabria 2020. Ma non solo Miss, la serata è stata ulteriormente arricchita dal talento canoro calabrese Peppino Martino.

La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio continua così a portare bellezza e divertimento nelle piazze della Calabria, in una terra pregna di ricchezze da valorizzare, ma soprattutto da vivere. “Grazie a tutto il nostro staff e alle nostre aspiranti Miss” – commentano gli agenti regionali – “ma principalmente ai loro genitori che, con tanta pazienza, le accompagnano nelle selezioni”. Soddisfazione anche per Michele Ambroggio, primo cittadino di Piane Crati, e della delegazione dell’amministrazione comunale presente: “Questa iniziativa dovrebbe portare fiducia nell’avvenire, dare un segnale ai giovani e far capire loro che abbiamo voglia di andare avanti, ma soprattutto dobbiamo”. “Non a caso abbiamo usato lo slogan ‘ripartiamo della bellezza’, perché dietro ciò c’è tutto.” – le parole del sindaco Michele Ambroggio – “Intendiamo continuare affinché si lasci una volta per tutte questa pandemia alle spalle, per finalmente ripartire. È la ventesima edizione che ospitiamo, e crediamo molto in queste manifestazioni, soprattutto per quanto riguarda le numerose occasioni di confronto tra diverse realtà; d’altronde, Piane Crati è il paese dell’accoglienza”.

Prossimo appuntamento giovedì 22 luglio, con l’elezione di Miss Città di Stefanaconi (Vv).