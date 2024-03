Sold out a Rende per “La Fisica che ci piace” del prof Schettini per una lezione show

Tutto esaurito per “La Fisica che ci piace – La lezione show”, lo spettacolo del prof più famoso e amato d’Italia. Vincenzo Schettini, il docente di fisica diventato un vero fenomeno social con milioni di follower, farà tappa domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 21.00, al Cinema Teatro Garden di Rende.

Trasformerà il palcoscenico in una grande aula scolastica, in cui tutti gli spettatori saranno di nuovo allievi, per una lezione tanto affascinante da diventare un viaggio travolgente. Il nuovo e originalissimo spettacolo, targato Vera Produzione e presentato da Paolo Ruffini, arriva a Rende grazie a L’Altro Teatro di Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno. Tra esperimenti di fisica e suggestioni varie che questa magnifica materia può esercitare nel nostro quotidiano, il pubblico verrà coinvolto in un’esperienza (teatrale) unica e immersiva.

In tutta Italia sono milioni le persone che seguono le lezioni di fisica del professor Vincenzo Schettini. Un fenomeno recente, esploso negli ultimi anni. O meglio, nel 2017, quando Schettini – una laurea in Fisica, una cattedra alle superiori – ha deciso di postare il suo primo video, oggi virale. Il suo segreto? L’empatia. La possibilità davvero unica di entrare in sintonia con tutti, complice quella sensibilità tutta da insegnante follemente innamorato della propria materia.

Lo spettacolo, organizzato da L’Altro Teatro, è cofinanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di distribuzione teatrale” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.