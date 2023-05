Torna il Cosenza Comics, da Giovanni Muciaccia ai Gem Boy: ecco tutte le novità

COSENZA – “Un evento che ha accolto centinaia di ospiti, conquistando i cuori di migliaia di visitatori. Cosenza Comics and Games si è consolidato come festival di punta in Calabria. Un’altro grande evento che fa della nostra città il punto di riferimento culturale dell’intera area urbana”, ha dichiarato il sindaco Marcello Manna

Il grande evento dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura riapre le porte per la sua IX edizione intitolata “Mythos”.

Miti, leggende, fantasy e folclore saranno infatti il filo conduttore che lega le diverse attività, le conferenze, le mostre e le attrazioni che aspettano il pubblico della manifestazione.

L’inaugurazione del festival è prevista sabato mattina alle ore 10.00 che anche quest’anno si svolgerà in ben due location: il festival, cuore del comics, si svolgerà il 6 e il 7 maggio al Parco Acquatico Santa Chiara di Rende (CS), arricchito di nuove aree e tante novità rispetto allo scorso anno. È qui che i visitatori troveranno numerosi stand e dove potranno partecipare a diversi giochi e attività interattive, quali tornei ed esperienze uniche di realtà virtuale, ma soprattutto dove avranno modo di incontrare artisti e ospiti di rilievo della cultura pop italiana.

A intervenire nel corso di questa edizione, infatti, saranno Giovanni Muciaccia, amatissimo conduttore del programma televisivo Art Attack; Simone Buonfantino, artista che ha lavorato per Disney, Marvel e che ora fa parte del team DC Comics; il videogiocatore e youtubers Michele Poggi, in arte Sabaku no Maiku, una vera istituzione nel mondo del gaming in Italia e Gianluca Iacono, famoso doppiatore da oltre 30 anni, conosciuto per aver doppiato numerosi personaggi iconici tra cui Vegeta in Dragon Ball.

L’esperienza dell’evento sarà resa ancora più coinvolgente e divertente grazie ad alcune novità tra cui ben due Contest Cosplay e i concerti di chiusura a cura dei Gem Boy e dei Crazy Toons.

Ma non è finita qui, perché al Museo del Presente, a partire da sabato 6 si potranno visitare gratuitamente, e per tutto il mese di maggio 2023, cinque mostre originali: la prima, non a caso, è “Mythos”, una mostra di sculture ritraenti creature fantastiche e animali ispirati a miti e leggende; la seconda è sul medioevo nel mondo del fumetto, realizzata in collaborazione con WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto di Milano; la terza reinterpreta alcuni celebri quadri con i mattoncini LEGO realizzata insieme a Mario Bujaroni e ItLug; la quarta mostra è dedicata al movimento Queer in collaborazione con Arcigay Cosenza, mentre la quinta racconta mondi e paesaggi fantasy in collaborazione con la pittrice Sara Elia.

“Siamo lieti che Rende si dimostri ancora una vota punto di riferimento culturale e attrattivo per l’intera regione. La sinergia con i promotori del Cosenza Comics si è rivelata con le ventimila presenze della scorsa edizione quale scelta riuscita. Una folla colorata da oltre regione è la dimostrazione di quanto questi eventi possano alimentare un indotto economico, di socialità e condivisione di cui può beneficiare un’intera comunità. Auspichiamo che per quest’anno i numeri registrati nella scorsa edizione si possano moltiplicare”, ha concluso il primo cittadino.