Torna Weekend in white, a Castrovillari la terza edizione dal 6 all’8 gennaio

CASTROVILLARI (CS) – E’ tutto pronto per la terza edizione di Weekend in white, l’evento unico in Calabria interamente dedicato agli sposi e che, al contempo, promuove il turismo regionale attraverso il destination wedding.

Organizzato dal pluripremiato luxury event & destination wedding planner, Danilo Di Marco, l’evento coinvolgerà questa volta Castrovillari per una tre giorni ricca di appuntamenti presso il Déjà-Vu, in contrada Archidero, zona Vigne.

PROGRAMMA

, dalle ore 16 alle ore 22; sarà il giorno della grande novità di questa edizione, ovvero i DDM's Wedding Awards 2022 , un premio conferito proprio dal direttore artistico a chi si distinguerà nelle categorie miglior abito, miglior allestimento, miglior bouquet, miglior destination wedding e nella categoria speciale di eccellenza del territorio 2022. Seguirà, alle ore 18, la sfilata di abiti da sposa, cerimonia donna e bambini;

, dalle ore 16 alle ore 22; sarà il giorno della grande novità di questa edizione, ovvero i , un premio conferito proprio dal direttore artistico a chi si distinguerà nelle categorie miglior abito, miglior allestimento, miglior bouquet, miglior destination wedding e nella categoria speciale di eccellenza del territorio 2022. Seguirà, alle ore 18, la sfilata di abiti da sposa, cerimonia donna e bambini; l’8 gennaio, dalle ore 10 alle ore 20, sarà il giorno del confronto con i professionisti, dalle bomboniere alle fotografie, passando per gli addobbi floreali, abiti, gioielli e tanto altro, attraverso consulenze gratuite che gli sposi potranno sfruttare per scoprire ogni novità nei tantissimi servizi offerti.

L’evento, con ingresso sempre gratuito, è patrocinato dalla Provincia di Cosenza, dal Comune di Castrovillari e dalla ProLoco di Castrovillari, insieme all’Associazione Artisti Eccellenze Calabresi e a Confapi Calabria, di cui Di Marco è presidente regionale del comparto wedding. La manifestazione coinvolgerà chiaramente i futuri sposi, ma anche visitatori ed appassionati attraverso allestimenti da sogno ed angoli tutti da scoprire, insieme a collaborazioni importanti con i migliori esperti provenienti da tutta la regione. Danilo Di Marco torna, quindi, a conquistare il mondo wedding con un nuovo Weekend in White, arricchito più che mai e completo di ogni dettaglio utile agli sposi per il loro giorno speciale.