Un concerto per raccogliere fondi per la Biblioteca Civica di Cosenza sabato 1 aprile

COSENZA – Nell’ambito della programmazione culturale a sostegno della raccolta fondi (è)civica! La Biblioteca Civica di Cosenza è un affare di tutti , avviata dall’associazione Civicamica il 23 gennaio scorso, si promuove il concerto di Vuxhë Grash (Voci di donne), un coro concepito e diretto da Anna Stratigò: cantante, musicista, esperta di canti monodici e polivocali della tradizione orale arbëreshë e punto di riferimento per studiose e studiosi.

L’esecuzione del coro, con la partecipazione del M° Enzo Naccarato (fisarmonica) e del M° Checco Pallone (chitarre e percussioni), avrà luogo sabato 1° aprile 2023 alle ore 18, presso l’Auditorium Casa della Musica di Cosenza; il valore di questo contributo generoso acquisisce ulteriore senso poiché la Biblioteca Civica di Cosenza custodisce alcuni documenti che la Famiglia Stratigò di Lungro ha donato alla città di Cosenza decine di anni fa. Il coro che si leva intorno alla raccolta di fondi è sempre più ampio e partecipato:

la Biblioteca Civica di Cosenza è veramente un affare di tutti.

Il concerto, introdotto da Delia Dattilo (etnomusicologa, Università di Cagliari) e da Gilda De Caro (presidente Civicamica), è svolto in collaborazione con l’Officina della Musica di Lungro: un’occasione, dunque, per continuare a parlare della “Civica” e raccogliere ascoltatrici e ascoltatori intorno alla musica intesa come esperienza di comunità ed espressione centrale, in pratiche e riflessioni vive e altamente partecipate.