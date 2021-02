Unical open days 2021, da lunedì 1 marzo al via la settimana di orientamento per le future matricole

I dipartimenti e le strutture dell’ateneo saranno on line su Microsoft Teams per presentare l’offerta formativa e rispondere alle domande dei futuri diplomati.

RENDE (CS) – Dall’1 al 5 marzo l’Università della Calabria presenta la nuova offerta didattica ai futuri diplomati. Partono, infatti, gli Open days 2021: cinque giornate dedicate all’orientamento per conoscere i corsi di laurea dell’ateneo, scoprire il campus, prepararsi a una scelta consapevole.

Negli incontri on line – aperti a studenti, genitori e scuole – Dipartimenti e strutture Unical forniranno informazioni sui corsi di studio presenti in ateneo, sui servizi offerti, sulle modalità di iscrizione, a partire dal bando per l’ammissione anticipata con i test Tolc, di prossima pubblicazione. Sarà possibile, inoltre, conoscere le opportunità previste per il diritto allo studio e scoprire come concorrere per l’assegnazione di borse, alloggi, servizio mensa.

COME PARTECIPARE

Agli Open days, ospitati sulla piattaforma Microsoft Teams, si potrà accedere direttamente attraverso la sezione dedicata, raggiungibile cliccando QUI. Oltre agli eventi live, saranno disponibili materiali da consultare on line e videochat.

IL PROGRAMMA

Gli Open Days 2021 si svolgeranno dall’1 al 5 marzo 2021 dalle 9 alle 13, con giornate organizzate per area.

1 marzo

Ore 9 Inaugurazione

Ore 9 e 30 AREA INGEGNERIA

Presentazione dei corsi di laurea in:

– INGEGNERIA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

– INGEGNERIA CIVILE

– INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

– INGEGNERIA ELETTRONICA

– INGEGNERIA INFORMATICA

– INGEGNERIA CHIMICA

– INGEGNERIA GESTIONALE

– INGEGNERIA MECCANICA

2 marzo

Ore 9 Centri comuni e servizi: Ufficio orientamento, Centro residenziale, Servizi didattici, Diritto allo studio, Servizio studenti con disabilità, DSA, BES

Ore 10 AREA SCIENZE

Presentazione dei corsi di laurea in:

– SCIENZE GEOLOGICHE

– MATEMATICA

– INFORMATICA

– FISICA

– SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI

3 marzo

Ore 9 AREA SCIENZE DELLA VITA

Presentazione dei corsi di laurea in:

– CHIMICA

– SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE

– SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI

– BIOLOGIA

– CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI

– INFORMAZIONE SCIENTIFICA DEL FARMACO E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE

– SCIENZA DELLA NUTRIZIONE

– CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

– FARMACIA

– ASSISTENZA SANITARIA

– MEDICINA E TECNOLOGIE DIGITALI

4 marzo

Ore 9 AREA SOCIO ECONOMICA

Presentazione dei corsi di laurea in:

– GIURISPRUDENZA

– ECONOMIA AZIENDALE

– SCIENZE TURISTICHE

– SCIENZE POLITICHE

– SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE

– SERVIZIO SOCIALE

– MEDIA E SOCIETA’ DIGITALE

– ECONOMIA

– STATISTICA PER DATA SCIENCE

5 marzo

Ore 9 AREA UMANISTICA

Presentazione dei corsi di laurea in:

– MEDIAZIONE LINGUISTICA

– LINGUE E CULTURE MODERNE

– COMUNICAZIONE E DAMS

– FILOSOFIA E STORIA

– LETTERE E BENI CULTURALI

AREA FORMAZIONE INSEGNANTI

Presentazione dei corsi di laurea in:

– SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

– SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (Modalità mista)

– SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA