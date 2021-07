Unical: Spartaco Pupo unico studioso italiano a simposio dell’Università di Cambridge

RENDE (Cs) – Spartaco Pupo, professore associato di Storia delle dottrine politiche del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, il prossimo 20 luglio parteciperà a un importante simposio scientifico internazionale promosso dall’Università di Cambridge in collaborazione con la Cambridge University Library, la Northumbria University, la Norwergian University of Science and Technology e la Laurence Sterne Trust, sul tema “Form, Media, Digitisation: Adaptation in Sterne, Sterneana, and Beyond”.

L’evento, cui il professore dell’Unical presenzierà quale unico studioso italiano, si inserisce nel progetto di ricerca “Sterne Digital Library”, ispirato alla figura di Laurence Sterne, uno dei più influenti scrittori britannici del Settecento, e finanziato dall’Arts and Humanities Research Council, il consiglio di ricerca britannico che sostiene gli studi nelle scienze umane.

Spartaco Pupo, tra i massimi interpreti al mondo di David Hume, invitato da Cambridge come guest speaker, insieme ad altri otto studiosi di università europee e statunitensi, terrà una conferenza su letteratura e politica, dal titolo: Satirical Literary Imitation and Politics in David Hume: The Case of “Sister Peg”, tema che prende spunto dalle sue ultime ricerche su Hume come “uomo di lettere”, amico di letterati di fama come Sterne e Smollett, una figura abbastanza inedita che emerge soprattutto dagli “Scritti satirici”, tradotti e pubblicati a cura dello stesso professor Pupo per i tipi dell’editore Jouvence (Milano, 2020), in cui il grande pensatore scozzese si prende beffe dei più potenti uomini politici del suo tempo.

Il simposio, che avrebbe dovuto tenersi in presenza a Cambridge lo scorso anno, si svolgerà online martedì 20 luglio a partire dalle ore 11,00.