“Dall’io al noi. I care sempre”, a Pertina di Acri la presentazione del libro di Nello Serra

Sarà la sede del Circolo ricreativo “Il Ritrovo” di c/da Pertina di Acri (CS), sabato 10 ottobre alle ore 18, ad ospitare la prossima presentazione del secondo libro di Nello Serra “Dall’io al noi. I care sempre“, edito dalla casa editrice cosentina Progetto 2000.

All’incontro, introdotto da Salvatore Fabbricatore, presidente del pluridecennale Circolo “Il Ritrovo”, saranno presenti l’editore di Progetto 2000, Demetrio Guzzardi, e l’autore Nello Serra, fondatore della Comunità Don Milani di Acri, cooperativa Sociale e comunità di accoglienza che da anni cerca di trasformare il disagio in risorse nel territorio locale. Modera Vincenzo Fabbricatore (Direttivo del Circolo).

“Dall’io al noi. I care sempre” – uscito 12 anni dopo il precedente “Guarda che fa quel matto di Nello Serra” – è un libro corale nato, come si evince dalle precedenti presentazioni svolte fra Acri, Cosenza e San Giovanni in Fiore, per diffondere diffondere la cultura della prossimità. Un volume che racconta i piccoli e grandi gesti di solidarietà, le difficoltà risolte insieme, le ostilità affrontate con pazienza e resilienza. Pagine pronte ad emozionare, coinvolgere, lasciare il segno. Pagine che raccontano esperienze da condividere.

Il ricavato della vendita del libro sarà impiegato dalla Comunità “Don Milani” per finanziare i suoi prossimi progetti sociali.

A. M.