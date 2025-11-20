DeGusto 2025: la Calabria dei sapori che incanta tra dolci, pizze e innovazione

Catanzaro, 20 novembre 2025 – Si è conclusa da poco, con grande successo, la quinta edizione del “Salone deGusto” 2025. Il Centro Fieristico “Colosimo” è diventato per quattro giorni una città del gusto in miniatura: professionisti, buyer, istituzioni, giornalisti e un pubblico attento hanno affollato gli spazi della kermesse, confermando DeGusto come uno degli eventi più dinamici del Sud Italia.

Quando il sipario della quinta edizione del Salone DeGusto si è alzato sabato al Centro Fieristico “Colosimo” di Catanzaro, la Calabria si è trasformata in un teatro del gusto. Una fiera che non è più solo un appuntamento con i prodotti d’eccellenza, ma un racconto corale di territori, talenti e visioni.

Questa edizione ha mostrato una Calabria protagonista, capace di coniugare tradizione e innovazione in ogni angolo: dalle paste lievitate dei maestri pizzaioli, ai dolci scenografici, fino alle nuove visioni della pasticceria, della pizza contemporanea e della alta cucina.

La fiera ha registrato fin dai primi giorni una partecipazione straordinaria, con Istituzioni, partner, produttori e operatori B2B. Tra Confartigianato, Arsac, pizzaioli e competizioni, il programma ha alternato talk tematici, tavole rotonde, momenti di confronto e degustazioni.

Il Salone è diventato così una piattaforma di dialogo e opportunità: un luogo dove imprese, associazioni e professionisti si incontrano, si confrontano e creano nuove opportunità di mercato.

DeGusto 2025 ha debuttato in una nuova casa, portando con sé un’organizzazione più fluida e moderna: un polo fieristico capace di dare voce a ogni professione, dove ciascun protagonista del settore ha trovato il proprio spazio naturale.

La quinta edizione del Salone DeGusto ha registrato la partecipazione straordinaria di Conpait – Confederazione Pasticceri Italiani, riconosciuta come principale punto di riferimento per gli operatori del settore della pasticceria e gelateria artigianale. Sotto la presidenza di Angelo Musolino, l’associazione ha presentato un programma articolato e di elevata qualità, comprendente masterclass, show cooking e degustazioni che hanno spaziato dalla pasticceria moderna al cioccolato, dai torroni ai gelati, fino ai panettoni.

Come da tradizione, non è mancato il contest volto a selezionare il miglior panettone tra quelli presentati alla manifestazione, mentre tutti gli show cooking Conpait sono stati commentati da Marco Mauro, che ha accompagnato i partecipanti in un percorso approfondito tra gusto, tecnica e creatività.

La Federazione Italiana Cuochi (FIC) ha dato vita a una interessante vetrina formativa, trasformando il suo spazio espositivo in un laboratorio gastronomico, magistralmente condotto da un dinamico Wlady Nigro (Calabria Food Tour) nei primi tre giorni, e dal master sommelier ed esperto di enogastronomia Guglielmo Gigliotti l’ultimo giorno. Tra cooking show, degustazioni e momenti di confronto, la FIC ha voluto mettere in scena l’eccellenza della cucina italiana, con alcuni dei suoi maggiori esponenti in Calabria.

Gli chef stellati Riccardo Sculli e Antonio Biafora hanno presentato le loro creazioni culinarie direttamente al pubblico, che ha seguito con grande attenzione e interesse le fasi di preparazione, ascoltando i racconti e le spiegazioni degli chef.

L’area talk di DeGusto 2025 è stata pensata come un vero laboratorio di idee: non solo showcooking e spettacolo, ma anche formazione, riflessione strategica e dialogo su temi cruciali per il futuro dell’enogastronomia italiana, con un’attenzione particolare alla Calabria come fulcro del cambiamento.

Lo spazio è stato coordinato da Giusy Ferraina, giornalista esperta del settore, che ha curato la selezione di ospiti autorevoli e collaborato con i partner del percorso formativo, tra cui la FIC (Federazione Italiana Cuochi) con Carmelo Fabbricatore.

L’area talk ha brillato anche grazie ai contributi di due firme autorevoli del giornalismo enogastronomico calabrese: Vincenzo Alvaro e Francesco Mannarino, moderatori in vari momenti di confronto.

Tra i momenti più vivaci del Salone DeGusto 2025, il talk di domenica 16 ha messo al centro i content creator calabresi nello storytelling digitale con l’incontro “Dalla Sila a TikTok: raccontare la Calabria al tempo dei social”. Volti noti come Francesco Messina (T’appatumi), Giuseppe Scuticchio (Next Heaven), Rachele Grandinetti (Armonie di Vino), Raffaele Galimi (Calabria Food Official), Salvatore Borzacchiello (Igers Calabria) e Wlady Nigro (Calabria Food Tour) hanno condiviso esperienze e strategie per valorizzare il territorio online.

Il programma del Salone ha inoltre ospitato presentazioni editoriali di grande interesse: sabato 15 Antonella Amodio ha presentato “Calici & Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti”, un viaggio che celebra l’incontro tra pizza e vino; lunedì 17 è stata la volta di “Pizza (Re)connection” di Giusy Ferraina, dedicato a tendenze, marketing e strategie per pizzaioli, comunicatori e operatori del settore.

L’ultimo giorno di DeGusto 2025, martedì 18 novembre, ha chiuso la quinta edizione del Salone con un’atmosfera di grande partecipazione e attenzione istituzionale.

Tra i momenti più attesi, la presenza dell’Assessore Regionale Gianluca Gallo ha conferito alla giornata una dimensione istituzionale di grande rilievo. Nell’area talk, si è svolto il confronto “Destinazione Calabria: costruire il futuro tra accoglienza e infrastrutture”, durante il quale Gallo ha tracciato le linee strategiche della Regione per promuovere l’innovazione nel settore agroalimentare e turistico, sottolineando come fiere come DeGusto rappresentino non solo vetrine di eccellenza, ma piattaforme fondamentali per creare opportunità e attrarre investimenti.

