Educazione ambientale nelle scuole. All’Istituto Gullo di Cosenza, il Sindaco Franz Caruso e l’attore Peppino Mazzotta incontrano gli studenti

Approda nelle scuole della città la campagna di sensibilizzazione e di educazione ambientale promossa dal Comune e da Ecologia Oggi e che ha come testimonial d’eccezione l’attore cosentino Peppino Mazzotta. Domani, venerdì 28 novembre, Mazzotta, noto per essere l’interprete dell’ispettore Fazio della fortunata serie televisiva “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti, parteciperà all’Istituto comprensivo “Fausto Gullo” di Cosenza, con inizio alle ore 9,30, ad una giornata-evento di educazione ambientale con gli studenti delle scuole cittadine per un primo appuntamento – altri ne seguiranno – nel corso del quale sarà illustrata la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune e da “Ecologia Oggi. Peppino Mazzotta, che ha prestato la sua immagine nello spot televisivo diffuso nei mesi scorsi sui canali televisivi e sui social, incontrerà gli studenti insieme al Sindaco della città, Franz Caruso. “Obiettivo della campagna – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – è quello di diffondere il più possibile, cominciando dai bambini e dai cittadini più giovani, l’importanza di una corretta raccolta differenziata, non solo come buona pratica ambientale, ma come gesto concreto di rispetto verso l’ambiente circostante e verso la nostra città che merita di essere tutelata e mantenuta pulita da tutti”. Ogni singolo gesto, anche il più piccolo – questo il senso dello spot interpretato dall’attore Peppino Mazzotta – contribuisce al miglioramento della qualità della vita e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, evidenziando il ruolo decisivo che ognuno può avere nel cambiamento in positivo delle abitudini quotidiane. “Con il significativo spot che è stato prodotto e di cui Peppino Mazzotta è stato protagonista – prosegue Franz Caruso – siamo entrati nelle case dei nostri concittadini per invitarli a tenere comportamenti rispettosi e a prendersi cura della città che appartiene a tutti noi. Il nostro obiettivo è, dunque, quello di alzare l’asticella culturale nel nostro territorio. Tenere la città pulita e rispettare le regole della civile convivenza è, appunto, un fatto culturale”.

La giornata di domani, dal titolo “A scuola con Buddy e Gemma”, dal nome delle due mascotte scelte per il progetto di educazione ambientale destinato alle scuole e che saranno protagoniste di un cartone animato che sarà proiettato sempre durante l’incontro all’Istituto “Fausto Gullo”, vedrà anche la partecipazione della Dirigente scolastica, Rosa Maria Paola Ferraro, della Vice Preside Roberta Coscarella e dell’Ing.Rocco Olivadese, direttore dell’esecuzione dell’appalto per Ecologia Oggi. A presentare l’incontro, organizzato in collaborazione con ALT (Associazione Lotta Tumori), sarà Cinzia Tassone.