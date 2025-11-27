Il ritmo di Eugenio Bennato per il Capodanno di Acri

Sarà il cantautore e musicista napoletano Eugenio Bennato a salutare il nuovo anno insieme ai cittadini di Acri. L’annuncio è arrivata in serata dal primo cittadino Pino Capalbo che, sulla sua pagina Facebook, ha annunciato che “sono in fase di definizione gli ultimi dettagli per portare in città, la notte di Capodanno, un artista di grande prestigio della musica popolare italiana: Eugenio Bennato”. Sebbene non ancora completamente formalizzata, è lo stesso Capalbo a parlare “di una ipotesi molto concreta, sulla quale l’Amministrazione sta lavorando per offrire alla cittadinanza e ai visitatori un evento di alta qualità, capace di valorizzare la tradizione, la cultura e l’atmosfera di festa del 31 dicembre”.

Il Comune di Acri si appresta quindi per il secondo anno consecutivo, ad offrire alla città il concertone di Capodanno in Piazza dopo che nel 2024 erano stati i Tiromancino ad accompagnare in musica il passaggio al nuovo anno.

Ulteriori comunicazioni ufficiali saranno rese note nelle prossime settimane, non appena completate le procedure organizzative.