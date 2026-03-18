Ghosting la nuova fuga maschile: perché oggi sparire sembra più facile che restare

Relazioni senza presenza: la nuova fuga maschile tra silenzi e assenze.

C’è una frase che ritorna, quasi identica, nei racconti di molte donne: “È sparito. Senza dire niente.” Oggi abbiamo parole precise per descrivere ciò che un tempo restava invisibile: ghosting e gaslighting.



Il primo indica la scomparsa improvvisa di una persona da una relazione , senza alcuna spiegazione, un silenzio che lascia vuoti e interrogativi.

Il primo indica la , senza alcuna spiegazione, un silenzio che lascia vuoti e interrogativi. Il secondo descrive una forma sottile di manipolazione emotiva: far dubitare l’altro della propria percezione della realtà, fino a farlo sentire insicuro o “pazzo” senza alcun motivo reale.

Non sono comportamenti nati con i social, esistono da sempre. La differenza è che oggi li riconosciamo, li chiamiamo e possiamo cominciare a comprenderne le radici più profonde.

La domanda, allora, non è se questi comportamenti siano nuovi. La domanda è: perché sembrano così frequenti e accettati, soprattutto dagli uomini?

Non è una moda: è un comportamento diffuso

La ricerca psicologica più recente mostra che non si tratta di casi isolati. Uno studio su oltre 500 partecipanti nel Regno Unito ha evidenziato come ghosting e gaslighting siano esperienze comuni, soprattutto tra i giovani adulti e nelle relazioni non stabili. Ancora più significativo è un dato: oltre la metà delle rotture tra giovani coinvolge forme di ghosting. Non solo. Studi in ambito psicologico mostrano che queste esperienze non sono neutre: il gaslighting è associato a depressione, mentre il ghosting può generare stati di paranoia e forte insicurezza relazionale. Non stiamo parlando di “dinamiche leggere” del dating contemporaneo. Stiamo parlando di comportamenti con un impatto psicologico reale.

Non basta dunque puntare il dito contro la tecnologia. Le app e i social rendono certo la scomparsa più facile, ma non la creano. Il problema è più profondo: la capacità emotiva di restare e sostenere la propria presenza nei legami.

Il punto cieco: non è la tecnologia a creare il problema

È rassicurante pensare che sia colpa dei social, che siano le app, le chat, la velocità delle connessioni a rendere le relazioni più fragili, ma la tecnologia non inventa nulla. Amplifica ciò che già esiste. Sparire oggi è facile, certo. Basta non rispondere. Bloccare. Disattivare. Ma il punto non è la facilità tecnica. È la disponibilità psicologica a farlo e questa non nasce con gli smartphone.

La radice: analfabetismo emotivo maschile

Per generazioni, agli uomini è stato insegnato a:

evitare il contatto con le proprie emozioni

non esporsi nel conflitto

non riconoscere il bisogno dell’altro come legittimo

mostrare vulnerabilità è debolezza

confrontarsi con i sentimenti è pericoloso

riconoscere il bisogno dell’altro è una minaccia alla propria autonomia

Il risultato è una forma di analfabetismo emotivo funzionale: molti desiderano legami autentici, ma non sanno come affrontare l’intensità che essi richiedono. Così accade che, quando la relazione diventa reale, alcuni scelgono la fuga.

Il ghosting non è misterioso: è evitamento. Il gaslighting non è solo manipolazione: è la difesa fragile di chi non sa stare dentro la verità condivisa. Comprendere questo non significa giustificare, ma leggere oltre la superficie del comportamento.

Non è una colpa individuale, è un modello culturale, ma questo modello oggi mostra tutte le sue crepe, perché una relazione richiede esattamente ciò che a molti uomini non è stato insegnato:

restare quando è difficile

nominare ciò che si prova

assumersi la responsabilità emotiva delle proprie azioni

Il paradosso contemporaneo è evidente: le donne oggi hanno sviluppato una crescente alfabetizzazione emotiva. Sanno nominare le emozioni, riconoscere i segnali, dare senso a ciò che prima restava invisibile. Dall’altra parte, non sempre è accaduto lo stesso e così le relazioni diventano un luogo di disallineamento: chi cerca chiarezza incontra chi evita, chi resta si scontra con chi sparisce.

E allora la domanda che emerge non è più “Perché spariscono?”, ma: chi ha insegnato loro che sparire è più facile che restare? Forse, alla fine, il problema non riguarda solo chi va via, ma la cultura emotiva che ha reso normale l’assenza. E fino a quando questa cultura non cambierà, continueremo a trovare parole sempre nuove — ghosting, gaslighting, breadcrumbing — per raccontare la stessa esperienza: quella di un legame che, invece di trasformarsi, si dissolve.

Il dato che inquieta: chi ghosta tende a normalizzarlo

Uno studio di psicologia sociale mostra che chi ha già fatto ghosting tende a considerarlo più accettabile e persino più “giustificabile” rispetto a chi non lo ha fatto, quindi il comportamento si auto-legittima, e questo crea una spirale culturale. Più il ghosting si diffonde, più diventa normale.

Più diventa normale, meno viene messo in discussione.

Perché proprio gli uomini?

Non tutti, ovviamente. Ma il dato culturale resta. Non perché “non provano emozioni”, ma perché, spesso, non sanno cosa farsene quando arrivano, e allora succede che quando un legame diventa reale, cioè quando implica vulnerabilità, aspettative, possibilità di ferire o essere feriti, alcune persone non reggono quella intensità e scappano, non sempre per mancanza di interesse, spesso per mancanza di strumenti nel mantenere viva la relazione.

Il paradosso contemporaneo: più parole, meno presenza

Viviamo nell’epoca della massima consapevolezza relazionale, sappiamo nominare tutto: attaccamento, trauma, manipolazione, evitamento. Eppure, mai come oggi, sembra difficile restare.

Restare in una conversazione scomoda.

Restare dentro una relazione che chiede chiarezza.

Restare quando non si ha il controllo della situazione.

Perché restare implica una cosa che nessuna app può insegnare: la capacità di stare nell’incertezza emotiva.

Capire questi comportamenti non significa giustificarli, perché il rischio, altrimenti, è continuare a raccontare il ghosting come una colpa individuale, quando è anche il prodotto di un’educazione emotiva mancata.

Le fughe silenziose e le manipolazioni emotive non nascono dal nulla, ma da un intreccio di fragilità personali e schemi culturali che hanno insegnato a evitare il dolore, piuttosto che affrontarlo. Il ghosting e il gaslighting rivelano quanto sia complessa la gestione delle emozioni e quanto, in molte relazioni, la capacità di restare richieda consapevolezza, coraggio e responsabilità. Riconoscere queste radici psicologiche permette di guardare le relazioni con uno sguardo più profondo, comprendendo non solo ciò che accade dall’altro lato, ma anche il modo in cui possiamo coltivare legami più autentici e sostenibili.

Le parole non dette lasciano vuoti; la presenza sincera li colma, e lì nasce il vero legame.

E se il coraggio di restare fosse la misura della nostra vera libertà emotiva?