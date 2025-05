Grande successo per i campionati regionali di cucina dell’Associazione E.L.I.T.E.

By

Il 12 e il 13 Maggio si sono svolti i primi campionati regionali di cucina della neonata Associazione Elite, nella incantevole location del RIVA Restaurant e Lounge Bar di Falerna.

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 dei Campionati Regionali E.L.I.T.E., tenutasi a Falerna presso l’elegante Riva Restaurant Lounge Bar, che, per l’occasione, si è trasformato in un palcoscenico d’eccezione per ospitare il meglio della cucina calabrese.

Un evento che ha visto sfidarsi, con passione e creatività, i talenti del panorama gastronomico regionale, pronti a reinterpretare la tradizione con occhi nuovi e mani esperte.

Simonluca Barbieri

A conquistare i palati dei giudici chiamati in causa per valutare le preparazioni, si è distinto lo chef Simonluca Barbieri, che, nella categoria “Piatti della Tradizione”, ha incantato la giuria con il suo “Spaghettone Cozzolino alla Corte d’assise“, piccante al punto giusto, un manifesto di identità territoriale, una ricetta che unisce ingredienti semplici e radicati nella cucina popolare calabrese.

Barbieri, con la sua interpretazione audace e rispettosa della tradizione, ha saputo elevare a livello d’eccellenza un piatto simbolico, conquistando la giuria non solo per il gusto equilibrato e la maestria nell’esecuzione, ma anche per la capacità di raccontare, attraverso la cucina, l’anima autentica della sua terra.

A distinguersi in questa competizione, al secondo e terzo posto si sono classificati lo chef Pasquale Virardi e lo chef Edoardo Artusa, che hanno proposto la loro versione di altri due classici della cucina calabrese dal sapore intenso e genuino: baccalà alla bizantina in umido con peperoni e cipolla bianca di Castrovillari e pasta alla tropeana, con peperoncino e cipolla rossa di Tropea.

La manifestazione, oltre a celebrare l’eccellenza culinaria, ha rappresentato un momento di incontro, scambio e valorizzazione del patrimonio gastronomico calabrese.

I Campionati E.L.I.T.E. si confermano non solo una gara di abilità, ma anche una piattaforma di crescita e promozione per giovani cuochi pronti a mettersi in gioco e a raccontare il proprio territorio attraverso il linguaggio universale del cibo.

Uniti nella vita sentimentale ma pronti a sfidarsi ai fornelli, i due giovani talenti culinari, Francesca Marino e Antonio Otranto, hanno colpito la giuria per l’energia, la passione e la personalità trasmesse nel proprio lavoro.

Antonio Otranto si è distinto nella categoria “pastry chef”, con un dolce equilibrato ed elegante, che ha unito tecnica e manualità, con il sapiente utilizzo di un frutto tipicamente calabrese, l’arancia, candita con il metodo alla francese.

L’Associazione E.L.I.T.E. è attiva da poco, ed ha come scopo la promozione dell’eccellenza nel settore enogastronomico.

Al centro della missione di E.L.I.T.E. ci sono il confronto e la formazione: l’associazione è un punto di riferimento per chef, professionisti della ristorazione e giovani talenti che desiderano crescere, confrontarsi e affermarsi attraverso la cultura del cibo.

L’edizione 2025 dei Campionati Regionali E.L.I.T.E. si chiude con un bilancio più che positivo: una vetrina di altissimo livello per la gastronomia calabrese, capace di coniugare passato e futuro, memoria e innovazione.

Fortuna Mazzeo