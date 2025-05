Il Cosenza saluta la Serie B, ennesima sconfitta contro lo Spezia

LA SPEZIA – La squadra allenata da Alvini, retrocessa da due giornate, perde ancora e chiude in ultima posizione: Cosenza sconfitto in casa dello Spezia. Ora è il momento di chiudere questa stagione a dir poco disastrosa da parte della società guidata da Guarascio.

La cronaca del match

L’angolo trovato da Elia permette allo Spezia di segnare un gol in bello stile: i calciatori del Cosenza recriminano per una giocata pericolosa, da parte di Lapadula, ma l’arbitro non cambia decisione e il VAR conferma la regolarità dell’azione. Lo Spezia è forte del risultato e cerca di impensierire gli avversari con un possesso palla ragionato e il gioco in velocità sulle fasce. Arriva il raddoppio dei padroni di casa. Al 29′ cross di Vignali dalla destra e gol di Kouda che non sbaglia da pochi passi, in assoluta libertà di azione e movimento. Gargiulo ha intanto l’occasione di accorciare le distanze al minuto 34 con una potente conclusione, Gori manda invece in angolo. C’è da segnalare una importante parata di Vettorel sul tiro di Vignali. Il tris dello Spezia arriva in pieno recupero dopo un calcio di rigore realizzato da Pio Esposito.

Il Cosenza accorcia le distanze durante la ripresa: Artistico non sbaglia da pochi passi in seguito all’assist del compagno Cimino. Al minuto 11 del secondo tempo Artistico colpisce l’incrocio dei pali dopo il passaggio di Ricci: trema la traversa di Gori. Pio Esposito fallisce il poker al 28′ con un rigore quasi in movimento: palla al lato. D’Orazio non riesce a girare una palla a distanza ravvicinata: secondo legno del match per i calabresi.

Il tabellino di Spezia-Cosenza

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, P. Hristov, Mateju; Vignali, Kouda (32′ st Candelari), Nagy, Cassata (37′ st Falcinelli), Elia (37′ st Ferrer); Lapadula (17′ st Di Serio), Esposito. In panchina: Mascardi, Chichizola, Garzia, Colak, Bandinelli, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. Allenatore: D’Angelo.

COSENZA (3-4-2-1): Vettorel; Sgarbi, A. Hristov, Venturi (16′ st Caporale); Cimino (16′ st Ricciardi), Gargiulo (31′ st Charlys), Kouan, Ricci (16′ st D’Orazio); Florenzi (43′ st Contiero), Rizzo Pinna, Artistico. In panchina: Baldi, Fumagalli, Cruz, Ciervo, Novello, Kourfalidis. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Assistenti: Mattia Regattieri della sezione di Finale Emilia e Mattia Pascarella della sezione Nocera Inferiore. Quarto Ufficiale: Mario Picardi di Viareggio. VAR: Marco Serra di Torino. AVAR: Salvatore Longo di Paola.

MARCATORI: 14′ pt Elia (S), 29′ pt Kouda (S), 48′ pt rig. Esposito (S), 3′ st Artistico (C).

NOTE: spettatori 10mila circa, 105 ospiti. Ammoniti: Wisniewski, Di Serio (S). Angoli: 4-7. Recupero: 1′ pt, 5′ st.