Grimaldi Lines: a Cosenza le selezioni per 505 operatori

Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e creare occasioni di occupazione: è l’obiettivo della giornata di selezione, in programma a Cosenza mercoledì 30 settembre 2026, promossa dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria e organizzata sinergicamentedal Centro per l’Impiego di Cosenza e da Sviluppo Lavoro Italia.

L’iniziativa è dedicata al reclutamento di 505 operatori marittimi per Grimaldi Lines, una delle principali realtà del settore del trasporto marittimo.

Il “Job Day” si svolgerà dalle ore 9.30 alle 16.30, a Cosenza, nella sede di Sport e Salute Spa (ex Coni), in Piazza G. Matteotti.

Le selezioni riguardano diversi profili professionali del settore marittimo, nello specifico:200 camerieri di camera, 50 cuochi, 150 garzoni di cucina, 25 assistenti elettricisti, 30 mozzi, 25 idraulici, 25 trattoristi. Per alcune figure è prevista la possibilità di candidatura anche alla prima esperienza.

Tutte le informazioni su posizioni attive e requisiti richiesti, condizioni contrattuali offerte e modalità di candidatura attraverso il form di registrazione sono disponibili nella pagina dedicata, raggiungibile al seguente link: https://lavoro.regione.calabria.it/grimaldi-lines-doppio-job-day-a-paola-e-cosenza-per-la-ricerca-di-505-operatori-marittimi/

Le candidature saranno prese in carico dai funzionari del Centro per l’Impiego di Cosenza nell’ambito delle attività relative al servizio incrocio domanda – offerta. È possibile candidarsi fino al 30 settembre compilando il form di registrazione attivo sulla pagina web dedicata oppure inquadrando il QR code in locandina.

Dopo Cosenza, sarà Paola ad ospitare la seconda e ultima giornata di recruiting per Grimaldi Lines in Calabria, giovedì 1° ottobre 2026, dalle ore 9.30 alle 16.30, presso il Museo Multimediale San Francesco di Paola, in Corso Garibaldi 43.