Il Cosenza cala il tris contro la Casertana: vittoria in rimonta al “Marulla”

COSENZA – La reazione del Cosenza viene premiata durante il secondo tempo con il club calabrese che ribalta il gol segnato dalla Casertana. Sale a quota 40 il club allenato da Buscè, resta ferma a 39 la formazione campana.
Rigore per la Casertana, segna Ciotti
Durante i primi 15 minuti di gioco le due squadre non creano particolari problemi alle rispettive difese avversarie. Il primo tiro arriva al 14′ con una giocata di Achour che termina fra le braccia di De Lucia. Poco dopo la Casertana chiede l’intervento da parte dell’operatore FVS per un fallo di Ba, ma l’arbitro conferma l’ammonizione per il centrocampista del Cosenza. La formazione di casa sfiora il gol al minuto 25 con un colpo ravvicinato di Ba che non prende la porta dei campani.
L’arbitro Di Reda viene richiamato al monitor per visionare un’altra azione a causa di un tocco di mano di Langella, dopo aver visionato l’azione arriva il momento della decisione: calcio di rigore per la Casertana. Dal dischetto si reca Liotti che non sbaglia e porta in vantaggio i falchetti. Oukhadda non demorde e al 38′ non ci pensa due volte a calciare: palla alta. Cosenza pericoloso invece con un tuffo di Ciotti non concretizzato al meglio. Sul finale del primo tempo Bentivegna calcia, Vettorel risponde ed evitare lo 0-2. C’è spazio anche per un palo pieno colpito da Ciotti: altra grande occasione per i calciatori del club campano.
Cosenza ribalta tutto
Dametto durante la ripresa pareggia i conti al minuto 11. Il difensore del Cosenza realizza un gol grazie ad un preciso colpo di tacco e in seguito al calcio d’angolo battuto dal compagno Garritano. La squadra di casa ribalta la gara: Achour si accentra e lascia partire una conclusione precisa a fil di palo. La formazione casalinga chiude i giochi con Contiliano in seguito ad un contropiede fulmineo.
C’è spazio al 41′ per un intervento di De Lucia sulla potente conclusione di Achour. Il match scorre in ogni caso senza particolari problemi e vede la squadra calabrese congelare il risultato e portare a casa una vittoria che prova a mettere alle spalle un momento non così semplice. Da segnalare il doppio giallo di Coli Saco che costa al calciatore il cartellino rosso.
Il tabellino di Cosenza-Casertana
COSENZA (3-5-2): Vettorel; Dametto, D’Orazio, Caporale; Ciotti, Ba (1′ st Contiliano), Langella, Garritano (47′ st Contiero), Cannavò; Achour, Emmausso. In panchina: Pompei, Vannucchi, Contiero, Ragone, Rocco, Mazzulla. Allenatore: Buscè.
CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Llano, Kontek, Liotti; Proia, Coli Saco, Pezzella (35′ st Galletta); Kallon, Butic (28′ pt Bentivegna), Leone. In panchina: Merolla, Vilardi, Giugno, De Liguori, Arzillo, Severino. Allenatore: Coppitelli.
ARBITRO: Antonio Di Reda della Sezione di Molfetta. Assistenti: Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Giovanni Francesco Massari di Molfetta. Quarto Ufficiale: Valerio Vogliacco di Molfetta. Operatore FVS: Pasquale Gatto di Lamezia Terme.
MARCATORI: 32′ pt rig. Ciotti (CA), 11′ st Dametto (CO), 16′ st Achour (CO), 32′ st Contiliano (CO).
NOTE: spettatori 800 circa di cui 126 ospiti. Espulso al 46′ st Coli Saco (CA) per doppia ammonizione. Ammoniti: Ba, Vettorel, Caporale (CO), Saco, Llano (CA). Angoli: 2-5. Recupero: 4′ pt, 4′ st.