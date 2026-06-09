Lo schermidore di origini calabresi Tommaso Tallarico è campione italiano cadetti nella sciabola

Un giovanissimo talento della scherma italiana, che sta già dimostrando tutto il suo valore. E’ Tommaso Tallarico tesserato Petrarca Scherma Padova, diciassette anni, nato a Dolo in provincia di Venezia e nel Veneto vive con la sua famiglia, a Padova. E’ certamente un orgoglio di Calabria e il motivo è presto spiegato, Tommaso è figlio della cosentina Gemma e del catanzarese Vincenzo. Una famiglia che nonostante viva al nord continua a mantenere uno strettissimo e profondo legame con la propria terra d’origine, una terra radicata nei propri cuori. Tommaso Tallarico può fregiarsi di un titolo italiano cadetti nella sciabola, conquistato alla Fiera di Roma all’ultima stoccata(15-14) di un entusiasmante incontro. Un titolo arrivato dopo la partecipazione con la Nazionale Giovanile Azzurra, ai Campionati Europei Cadetti di Tiblisi nel mese di Febbraio, contribuendo alla conquista della medaglia d’oro. Un 2026 da incorniciare, per Tommaso, con un titolo italiano e uno europeo al proprio attivo. Due eccezionali risultati frutto del talento si, ma anche di anni di allenamento, spirito di sacrificio, dedizione e grande passione per la disciplina sportiva della sciabola, senza tralasciare l’impegno per lo studio, come è giusto che sia. E per questo giovane talento, nel quale scorre sangue calabrese è bene ricordarlo, la Calabria intera, non solo quella sportiva, deve essere fiera ed orgogliosa, come lo è lui, mamma Gemma e papà Vincenzo di essere calabresi. Del resto la Calabria non si scorda mai, dovunque si viva!