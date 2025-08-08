Il ruggito di Tocci ai Campionati Italiani Assoluti Estivi

Come un leone dormiente ma mai sazio, Giovanni Tocci, dopo un mondiale non “alla Tocci” a Singapore, si riscatta ai Campionati Italiani Assoluti Estivi centrando il primo posto dal trampolino 1 metro.

Con un percorso netto, costruito a partire dal primo posto delle eliminatorie, il capitano azzurro (CS Esercito – AQA Cosenza) chiude la finale sfondando il muro dei 400 punti (403.40), davanti all’amico e compagno di sincro Lorenzo Marsaglia (GS Marina Militare – CC Aniene Roma), secondo con 380.10 pt, che ha avuto una piccola indecisione nel quinto salto e che aveva vinto il titolo invernale. L’atleta di Arcavacata non si lascia l’occasione, lo supera e si prende la rivincita.

Terzo Stefano Belotti (Fiamme Gialle – BG nuoto). Quinto l’altro calabrese Francesco Porco (Fiamme Oro – AQA Cosenza), con 339.10 punti.

Domani in programma le eliminatorie (ore 10) e la finale dei tre metri (ore 17). Domenica la finale del sincro.

Di seguito la classifica completa dal metro: