Rogliano: la casetta sull’albero nei concorsi Pepsi, Ricola e Hansaplast

ROGLIANO (CS) – Tre noti marchi: Pepsi, Ricola e Hansaplast hanno inserito la casetta sull’albero di Tenuta Bocchineri tra i premi in palio dei concorsi indetti per l’intero Territorio italiano e Repubblica di San Marino, consistenti nel soggiorno per 2 persone per la durata di 1- 2 notti. La partecipazione ai concorsi è gratuita e le relative modalità sono indicate da ogni azienda. I concorsi saranno attivi per periodi differenziati (con data ultima fissata al 28.2.2023).

Lo staff della Tenuta ha espresso gratitudine per tale importante designazione, unica meta della Regione Calabria. In una nota stampa diffusa dal titolare dell’oasi naturalistica, dottor Carmelo Altomare, si ricorda che «lunedì 13 giugno è stata inaugurata presso la Tenuta "La Panchina Gigante" alla presenza degli alunni dell’I. C. di Rogliano suggellando così l’habitat variopinto del parco medesimo, all’interno della quale si respira la storia locale con il suo Museo della Civiltà Contadina e la presenza delle due grotte dei briganti, la fauna con i suoi leggiadri daini e la flora con i suoi due esemplari di alberi, uno dei quali (Quercia monumentale) è stato riconosciuto dal MIPAAF (Ministero Pol. Agricole) come il terzo albero più bello d’Italia, orgoglio della Calabria tutta».