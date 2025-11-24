Inarrestabile Noemi Canino: per l’atleta della Kairos Nuoto Lamezia altre due medaglie alle Olimpiadi

Riduttivo sarebbe definirla inarrestabile: Noemi Canino sta davvero lasciando un’impronta straordinaria alle Deaflympics 2025, le olimpiadi per atleti sordi in scena a Tokyo dal 15 al 26 novembre.

Dopo aver collezionato un bronzo e un oro in staffetta con la Nazionale Azzurra e un argento nella gara individuale, l’atleta della Kairos Nuoto Lamezia, seguita dai mister Vanni Celano e Francesco Strangis, è riuscita ad accaparrarsi un altro argento nella gara individuale degli 800 Stile Libero e uno straordinario bronzo nella 4×100 Stile Libero Mista.