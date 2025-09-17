Incendio distrugge polo scolastico in costruzione, illesi gli operai

A Isola Capo Rizzuto un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nel cantiere del nuovo polo per l’infanzia di Villa Ilice.

Le fiamme, che sarebbero partite in modo accidentale dalla copertura in catrame del tetto in legno lamellare, si sono rapidamente propagate distruggendo l’intera struttura in costruzione situata in pieno centro città.

Gli operai presenti nel cantiere sono riusciti a mettersi in salvo e non si registrano feriti. Tuttavia, l’edificio avrebbe riportato danni ingenti, forse irreparabili, ma la reale entità sarà valutabile solo dopo che l’incendio saranno completamente domate.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone, impegnati a domare un rogo ben visibile da chilometri per l’imponente colonna di fumo nero. Le vie di accesso alla zona sono state chiuse in via precauzionale.



Il progetto del polo per l’infanzia è stato finanziato con fondi Pnrr per 3,28 milioni di euro e prevedeva una struttura di circa 1.500 metri quadrati su un unico livello.