Cyberbullismo e insidie social, a Cosenza il seminario rivolto agli studenti

COSENZA – Giovedì 16 novembre 2023 alle ore 10:00, presso l’Auditorium “A. Guarasci” in Piazza XV Marzo – Cosenza, si terrà il seminario dal titolo “Cyberbullismo Nuove dipendenze e insidie social”, che coinvolgerà circa 180 studenti delle scuole dei Comuni di Lungro Paola Pietrapaola e San Giovanni in Fiore, aderenti all’iniziativa.

Obiettivo principale è offrire spunti di riflessione e di educazione per un uso consapevole degli strumenti digitali e altresì svolgere un’attività di informazione e di sensibilizzazione sui rischi e pericoli della Rete.

In apertura i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Rosaria Succurro. Interverranno i Rappresentanti Illustri della Prefettura di Cosenza, dott.ssa Vittoria Ciaramella e della Questura di Cosenza, dott. Giuseppe Cannizzaro. Relazioneranno: per la Polizia di Stato, il Commissario Capo dott.ssa Tiziana Scarpelli, l’Ispettore dott. Fabio FERRARO, Responsabile Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica; per l’Università della Calabria, la Prof.ssa Angela Costabile – Delegata del Rettore per l’Orientamento in Ingresso e al Counseling Psicologico, il dott. Rocco Servidio – Docente Psicologia sociale, la dott.ssa Anna Lisa Palermiti – Docente Psicologia dello sviluppo e la dott.ssa Maria Giuseppina Bartolo, Cultrice della materia Psicologia dello sviluppo, appartenenti al DiCES – Dipartimento di Culture, Educazione e Società.