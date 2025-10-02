ITS Iridea Academy: al via tre nuovi corsi a Cosenza, Lamezia Terme e Reggio Calabria

Formazione d’eccellenza per il futuro dell’agroalimentare calabrese

La Fondazione ITS Iridea Academy, punto di riferimento per l’alta formazione nel settore agroalimentare, annuncia l’attivazione di tre nuovi corsi biennali nelle sedi di Cosenza, Lamezia Terme e Reggio Calabria. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i giovani calabresi di specializzarsi in aree strategiche del territorio, caratterizzate da filiere produttive d’eccellenza riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Gli ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori) rappresentano il più alto livello di formazione professionalizzante post-diploma in Italia. I percorsi formativi proposti da Iridea Academy, della durata di 1.800 ore, alternano teoria e pratica, integrando l’apprendimento in aula con esperienze dirette in azienda grazie alla collaborazione con imprese, enti di ricerca e associazioni di categoria. Completamente finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, i corsi si svolgono in ambienti didattici moderni e innovativi, dotati di laboratori 4.0, aule multimediali e attrezzature all’avanguardia. Inoltre, sono previste borse di studio per gli studenti più meritevoli.

La proposta formativa è progettata per fornire competenze tecniche e trasversali altamente richieste nel settore agroalimentare. I partecipanti acquisiranno conoscenze avanzate di lingua inglese per la comunicazione professionale e di informatica applicata all’impresa 4.0. È inoltre previsto il conseguimento della patente A1/A3 per l’utilizzo dei droni nell’agricoltura di precisione, insieme a certificazioni in materia di sicurezza, qualità e sostenibilità ambientale. Il percorso didattico include anche una preparazione pratica e completa sulle filiere agroalimentari, dalla produzione alla trasformazione, fino agli aspetti legati al marketing e all’export.

Particolare attenzione è riservata all’inclusione sociale: una parte dei posti disponibili è infatti riservata a persone con disabilità o in condizione di fragilità. L’obiettivo è formare professionisti consapevoli, qualificati e pronti a inserirsi in un settore chiave per lo sviluppo economico del territorio, contribuendo anche a contrastare fenomeni di sfruttamento e illegalità grazie alla valorizzazione del lavoro dignitoso e qualificato.

Con i nuovi corsi in partenza a Cosenza, Lamezia Terme e Reggio Calabria, l’ITS Iridea Academy rinnova il proprio impegno nella valorizzazione dei talenti locali e nella costruzione di un futuro professionale solido, coniugando innovazione e tradizione nel cuore dell’agroalimentare calabrese.

Per informazioni e iscrizioni:

www.itsiridea.it