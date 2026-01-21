La logica come ponte tra radici classiche, scienza e tecnologia: il World Logic Day debutta all’UniCal

RENDE – Mercoledì 21 gennaio, l’aula Caldora dell’Università della Calabria ha ospitato il World Logic Day 2026. Dalla sua proclamazione a patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO nel 2019, la giornata celebra ogni anno il ruolo cruciale della logica nella scienza, nella tecnologia e nella società. Quest’anno, per la prima volta, la ricorrenza è stata celebrata anche presso l’ateneo calabrese.

L’evento, curato da Simone Cuconato, Roberto Beneduci e Francesco Scarcello, ha approfondito le tematiche dei laboratori didattici di logica, promuovendo un dialogo interdisciplinare tra filosofia, matematica, fisica e informatica.

L’obiettivo è stato presentare una visione olistica del sapere in cui rigore formale e consapevolezza critica si integrano. L’iniziativa ha riscosso un grande successo, coinvolgendo oltre 250 studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Prorettore Vicario Stefano Curcio, della Coordinatrice del CdL in Scienze della Formazione Primaria Antonella Valenti, del Delegato Formazione Docenti e Apprendimento Permanente Peppino Sapia, e dei Direttori di Dipartimento Francesco Valentini (Fisica) e Francesco Scarcello (DIMES). Sono seguiti gli interventi di Simone Cuconato (Dipartimento di Fisica), Aldo Pisano (Università di Foggia e Unical) e Roberto Beneduci (Dipartimento di Fisica).

La manifestazione è stata organizzata dai Dipartimenti di Fisica e DIMES dell’Università della Calabria, con il patrocinio di AILA (Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni), SILFS (Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze) e DEH-ALMA (Digital Education Hub).