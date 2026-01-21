Cosenza in diretta 24 ore su 24: nuova webcam in piazza Kennedy firmata Silanet Solutions

Dopo oltre 25 anni di impegno nella promozione digitale della Calabria, Silanet Solutions continua a investire in tecnologia e valorizzazione del territorio con l’installazione di una nuova webcam nel cuore di Cosenza, in piazza Kennedy, uno dei punti più centrali e vissuti della città.

La nuova webcam, attiva 24 ore su 24 e con finalità esclusivamente turistiche, si aggiunge a quelle già installate in Sila, ampliando la rete di osservazione in tempo reale che da anni racconta il territorio attraverso immagini autentiche e sempre aggiornate. Un servizio pensato per turisti, cittadini e appassionati, che potranno vivere Cosenza e la sua quotidianità con un semplice click, così come avviene nelle principali città turistiche del mondo.

Non solo montagna e natura: con l’installazione in piazza Kennedy, Silanet Solution porta l’attenzione anche sul contesto urbano, offrendo uno sguardo diretto sul centro cittadino, sugli eventi, sul clima e sulla vita della città, senza mediazioni e senza filtri.

Il progetto è firmato da Silanet Solutions, realtà guidata da Pasquale Biafora, ideatore dello storico “Portale Sila”, nato come sito di promozione turistica e ricettiva del territorio. Con l’avvento dei social network, molti portali storici hanno subito una fase di rallentamento, ma oggi, grazie alle nuove tecnologie e all’uso strategico delle webcam, l’informazione turistica torna a essere centrale, immediata e affidabile.

L’installazione della webcam in piazza Kennedy rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione della Calabria, unendo esperienza, innovazione e passione per il territorio. Un’iniziativa che rafforza il legame tra web e realtà locale, offrendo una finestra sempre aperta su Cosenza e sulla sua identità.

La webcam è disponibile qui https://webcam.portalesila.it/cosenza-piazza-kennedy/

Fiorenza Gonzales