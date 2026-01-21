Ideali a portata di brand: tra emancipazione e marketing

Quando la lotta per i diritti rischia di trasformarsi in tendenza, tra visibilità e profitto.

Negli ultimi anni il femminismo è entrato stabilmente nel lessico pubblico. Compare nei discorsi istituzionali, nelle strategie di comunicazione aziendale, nelle narrazioni mediatiche sull’autonomia femminile. Questa diffusione viene spesso letta come un segnale di progresso. Ma a uno sguardo più attento emerge una contraddizione: mentre il femminismo guadagna visibilità, perde radicalità. La domanda, allora, non è se il femminismo sia diventato mainstream, ma che cosa accade quando una pratica politica viene assorbita dal linguaggio del consenso.

Femminismo e logiche di mercato

Oggi, una delle questioni più dibattute riguarda il legame tra femminismo e logiche di mercato. Diverse pensatrici — tra cui Nancy Fraser, Silvia Federici e bell hooks — hanno evidenziato come il femminismo possa essere assorbito dal sistema economico senza minacciarlo davvero. In questa lettura, emancipazione individuale, empowerment e successo personale diventano strumenti di consumo: una donna libera è una donna che acquista, lavora, compete. La politica, la solidarietà, la trasformazione collettiva rischiano così di sparire.

Jennifer Guerra definisce questo fenomeno con chiarezza: il femminismo diventa brandizzato quando si trasforma in una narrativa rassicurante e accessibile, compatibile con la cultura dominante. Il rischio non è solo estetico: un femminismo svuotato di contenuti politici legittima le disuguaglianze invece di combatterle. È una forma di neutralizzazione che trasforma una pratica storicamente conflittuale in un messaggio di marketing.

Quando l’empowerment diventa performance

Il femminismo neoliberale enfatizza il successo individuale: storie di donne che “ce l’hanno fatta” diventano modelli, ma spesso ignorano il contesto sociale che ha reso possibile quel successo. Bell hooks sottolinea come questo tipo di femminismo rischi di escludere chi non ha risorse, visibilità o protezione, creando un discorso elitario. Emancipazione e visibilità non coincidono automaticamente: una donna che raggiunge obiettivi personali non significa che tutte le donne siano libere o uguali.

Silvia Federici, da parte sua, ricorda l’importanza di analizzare il lavoro di cura e la riproduzione sociale. Un femminismo che celebra il successo individuale senza mettere in discussione la distribuzione del lavoro domestico e le condizioni materiali delle vite femminili finisce per ignorare le strutture che sostengono le disuguaglianze.

Ritornare alla politica e alla collettività

Questa critica converge con il messaggio centrale di Guerra: il femminismo deve riappropriarsi della sua dimensione politica. Non basta essere visibili o motivate individualmente. La sfida è costruire strumenti concreti per modificare i rapporti di forza, ridistribuire potere e risorse, garantire diritti e sicurezza. Un femminismo autentico non si misura sulla popolarità o sulla capacità di piacere, ma sulla sua forza di incidere sulle strutture sociali.

Ripensare il femminismo significa quindi recuperare il conflitto come metodo, la collettività come orizzonte, la pratica politica come obiettivo. Significa sostenere che l’uguaglianza non è un effetto di successo personale, ma il risultato di azioni condivise, di organizzazione e di consapevolezza delle disuguaglianze sistemiche.

Un femminismo che sfida il presente

Il femminismo contemporaneo si trova a un bivio: può essere un messaggio rassicurante, accessibile e consumabile, oppure una pratica di trasformazione radicale e collettiva. La sfida è chiara: recuperare il femminismo come strumento di giustizia reale, capace di mettere in discussione il potere, le disuguaglianze e le strutture economiche che ancora lo ostacolano. Solo così può tornare a essere ciò che è stato storicamente: un movimento che non decora il presente, ma lo cambia.