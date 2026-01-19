Cosenza sconfitto in casa, sorride il Crotone nel derby giocato al Marulla

COSENZA – Sconfitta interna per il Cosenza che perde il derby contro il Crotone. I calciatori allenati da Buscè perdono dopo una prestazione incolore, giocata con poco mordente e con qualche leggerezza di troppo (foto FC Crotone).

Gol del Crotone con Di Pasquale

Il Crotone parte subito forte e cerca di attaccare sulle fasce, padroni di casa invece in fase maggiormente attendista e con un occhio rivolto alle ripartenze. La prima vera occasione la crea il Cosenza al minuto 16 con un tiro di Ricciardi bloccato centralmente da Merelli. Dopo due giri di lancette i Lupi conquistano un calcio piazzato battuto però in malo modo da Emmausso. La risposta dei pitagorici arriva dal colpo di testa di Cargnelutti al 25′: palla fuori. Decisiva è invece la deviazione di Langella sul tiro ravvicinato di Gallo: nuova occasione per il Crotone.

Vettorel si oppone invece poco dopo sul tiro di Gomez che impegna il portiere avversario. Il Crotone va intanto a segno, ma l’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco di Di Pasquale e poi invece lo convalida al termine di un controllo da parte dell’operatore FVS. Gallo insiste e ha la seconda occasione per raddoppiare, ma l’estremo difensore del Cosenza chiude lo spazio. Sul finale di primo tempo ci prova anche Sandri senza però andare nuovamente a segno.

Raddoppia Piovanello

Il Crotone ci prova nel secondo tempo con Vinicius, ma Vettorel blocca senza problemi. Tre cambi in poco tempo per il Cosenza, ma Ferrara entrato da pochi minuti è costretto ad uscire causa infortunio muscolare. Al minuto 8 della ripresa un tiro di Piovanello supera Vettorel (complice una leggera deviazione). Gomez prima e Sandri poi hanno l’occasione per calare il tris senza però giungere alla via del gol. Beretta prova ad accendere il match al 36′ con un colpo di testa, Merelli è però attento e devia in angolo.

Il match intanto scorre, ma il Cosenza non riesce a riequilibrare la gara, il Crotone mantiene il campo e ritorna alla vittoria dopo un periodo non semplice sotto diversi punti di vista. La squadra di casa perde ed evidenzia un organico numericamente insufficiente e con innesti che al momento non hanno offerto un contributo determinante.

Il tabellino di Cosenza-Crotone

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Ciotti, Dametto, Caporale, D’Orazio (1′ st Ferrara) (5′ st Ba); Garritano (19′ st Ragone), Langella, Contiliano (31′ st Achour); Ricciardi, Emmausso (1′ st Beretta), Cannavò. In panchina: Pompei, Le Rose, Contiero, Rocco, Mazzulla. Allenatore: Buscè.

CROTONE (4-3-3): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (30′ st Novella); Vinicius, Gallo, Sandri (38′ st Calvano); Piovanello (30′ st Energe), Gomez (41′ st Perlingieri), Zunno (41′ st Maggio). In panchina: Martino, Sala, Leo, Stronati, Marazzotti, Guerra, Cocetta, Vrenna, Bruno. Allenatore: Longo.

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta. Assistenti: Simone Della Mea di Udine e Giovanni Boato di Padova. Quarto Ufficiale: Dario Acquafredda di Molfetta. Operatore FVS: Pasquale Gatto di Lamezia Terme.

MARCATORI: 32′ pt Di Pasquale (CR), 9′ st Piovanello (CR).

NOTE: spettatori 600 circa (150 ospiti). Ammoniti: Caporale, Ciotti, Contiliano (CO), Piovanello, Groppelli, Zunno, Energe (CR). Angoli: 2-6. Recupero: 4′ pt, 5′ st.