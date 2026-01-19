Pisano alla guida dell’Ordine dei Commercialisti di Castrovillari: le congratulazioni dell’UST CISL di Cosenza

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Mimmo Pisano per la prestigiosa elezione a Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Castrovillari. Un risultato importante, frutto di competenza, impegno e profonda conoscenza del territorio. Siamo certi che saprà guidare l’Ordine con equilibrio, visione e spirito di servizio”.



A parlare è Michele Sapia, Segretario generale dell’UST CISL di Cosenza:

“A nome dell’UST esprimiamo le nostre più vive congratulazioni a Mimmo Pisano, che già svolge con competenza il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale della UST CISL Cosenza, formulando i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico. Siamo convinti che il rafforzamento del dialogo e della collaborazione tra le parti sociali e le energie migliori della società rappresenti un valore decisivo per costruire percorsi di sviluppo condivisi, capaci di mettere al centro la persona e di rispondere al bisogno di maggiore confronto partecipativo di un territorio che lo merita”.