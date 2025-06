La Magia dei Lievitati e dei Sapori: quando Lorenzo Fortuna e Federica di Lieto incontrano la tradizione e l’innovazione

La cucina è un luogo dove la creatività non ha limiti, e quando due menti brillanti come quelle di Lorenzo Fortuna, maestro specialista dei lievitati, e Federica di Lieto, chef creativa ed energica, si incontrano, il risultato è una fusione straordinaria di tradizione e innovazione.

Da Lorenzo Fortuna, pizza chef, prende vita Forno & Fornelli, un progetto che unisce impasti d’autore e alta cucina in una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta dei sapori calabresi. Questo format, ideato dallo stesso Lorenzo per omaggiare la sua terra, i suoi prodotti e i suoi artigiani, dà vita a cene esperienziali in collaborazione con cuochi e chef in grado di reinterpretare la Calabria con uno sguardo fresco e nuovo.

La prima data del progetto si è svolta giovedì 12 giugno con un’anteprima speciale firmata dalla talentuosa Federica di Lieto. Lorenzo, con la sua maestria nella preparazione di pizze e focacce, ha creato basi perfette, leggere e fragranti, che sono diventate il palcoscenico ideale per i topping ideati da Federica.

Dinamica, curiosa e soprattutto libera da schemi rigidi, Federica porta in tavola una narrazione profonda, fatta di gusto, salute e memoria. La sua cucina è identitaria, ancorata al territorio calabrese, ma sempre aperta all’innovazione, grazie all’utilizzo consapevole di prodotti stagionali che valorizzano le piccole produzioni locali. Nei suoi piatti si intrecciano l’anima contadina della regione e il desiderio di evoluzione, in un perfetto equilibrio tra semplicità e ricerca.

Federica ha scelto ingredienti stagionali per dare nuova vita ai piatti, sorprendendo il palato con abbinamenti inediti. Tra le sue creazioni più affascinanti, spicca la pizza con baccalà mantecato e gelato alla ciliegia, un incontro inaspettato tra i sapori tradizionali e quelli freschi e fruttati dell’estate. A seguire, un’altra esplosione di sapori: asparagi e piselli con zabaione salato, il tutto su una base di teglia al carbone vegetale, per un gioco di consistenze e sapori che raccontano un orto che si fa protagonista in ogni boccone.

Federica ha anche proposto una pizza classica contemporanea con passata di datterino idroponico arrosto, mozzarella e sardella conzata, una ricetta che unisce la tradizione con un tocco di freschezza.

E ancora, la genovese da mangiare con la scarpetta di pane rustico, un piatto che evoca la tradizione, ma con una nuova veste,

e le pesche BBQ, tagete e guanciale di suino nero, un abbinamento che porta in tavola la dolcezza delle pesche e del guanciale, il tutto su un padellino di grano verna che ne esalta ogni nota.

Per concludere in bellezza, la pizza dessert al Magliocco: un’invenzione sorprendente di Lorenzo, con una base perfetta arricchita da robiola di capra mantecata con miele d’arancio, scorzetta di arancia, gel di Magliocco, more, lamponi e fiori di sambuco. Non un dolce zuccherino, ma un’esplosione di profumi e gusti di frutti di bosco, dove ogni elemento è pensato per offrire un’esperienza sensoriale unica.

Ogni piatto è stato accompagnato da vini delle rinomate cantine calabresi: Rivadiva Brut (Ippolito 1845), Mon Amour Rosato (Spadafora), Don Filì Serracavallo (Terre di Cosenza), Monaci Giraldi&Giraldi Calabria Rosso IGP, e infine GrappApè, un liquore al miele con base di grappa dell’azienda L’oro di GiGi.

La collaborazione tra Lorenzo Fortuna e Federica di Lieto, ha proposta una cucina che non è solo un atto di preparare il cibo, ma un’arte che gioca con i sapori, le stagioni e l’immaginazione, rendendo ogni piatto un’esperienza inaspettata e affascinante. Un incontro perfetto tra tecnica e fantasia, dove ogni ingrediente trova il suo spazio in una danza di gusto e creatività.

Fiorenza Gonzales