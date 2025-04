La poetica artistica di Mimmo Legato nella Collezione Bancartis

Il Progetto Bancartis creato dalla BBC –Mediocrati – Rende, mette in luce un importante valore di pregio per ciò che concerne le Arti Visive sui palcoscenici nazionale e internazionali della contemporaneità. Artisti, scultori, architetti, ormai da anni sono testimoni, ognuno col proprio lavoro, di questa realtà avvincente, che guarda alla Cultura come fattore dominante verso l’intellettualismo sociale,che si rivolge con percezione attenta alla creatività e alla bellezza.

In questo contesto è entrata a far parte della collezione, l’arte di Mimmo Legato, artista internazionale, la cuicifra stilistica è ormai riconosciuta da storici e critici d’arte del settore. Legatonell’azione pittorica, commenta e visiona la versatilità, l’invisibile, l’inudibile e l’intangibile sullescene del modernismoe della contemporaneità. ‘’Messaggero spirituale earaldo della vita e della storia’’, scrive Luigi Tallarico, storico e critico d’arte, nel descrivere le opere di Mimmo Legato. Mentre Fernando Miglietta, architetto, teorico e critico d’arte, sentenzia: ‘’Sogna di volare, Mimmo Legato tra gli abissi dello spazio infinito. Forma e segni in movimento s’impongono in mari spaziali di colori e flussi emozionali. L’artista, trasportato dall’onda tumultuosa della libertà dell’arte, è già al di là del cielo.’’

Si tratta, è ormai acclarato, di una pittura informale, in cui vige l’illuminismo romantico, che lascia sulle tele di Legato un atto di forme irregolari, sfumature sottili, traiettorie di colori sconfinate, in cui la presenza-assenza dell’oggetto viene avvolta dal turbinio cromatico, che la luce rende concettuale e contemplativa. Una sorta di attraversamento dell’inconscio che si materializza e si smaterializza nel sogno.