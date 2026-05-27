La salute mentale delle donne non è gossip

Belén e il prezzo della perfezione: quando il corpo delle donne diventa proprietà pubblica

Di fronte alle immagini di una donna che cambia, si spegne, si assenta o semplicemente smette di sorridere come il pubblico pretende, la domanda che troppo spesso emerge non è “come sta?”, ma “che fine ha fatto?”. È accaduto ancora con Belén Rodríguez, trasformata per anni nell’emblema della sensualità perfetta, della donna sempre impeccabile, desiderabile, forte, luminosa. Una figura pubblica costruita dentro una gabbia dorata: quella della perfezione obbligatoria.

Eppure nessuna donna, neppure la più fotografata, può sopravvivere a lungo sotto il peso di uno sguardo collettivo che pretende eternamente bellezza, controllo, energia, sorrisi e resilienza. Nessuna.

Negli ultimi anni, il racconto mediatico attorno a Belén ha seguito un copione tristemente noto: ogni cambiamento fisico, ogni silenzio social, ogni fragilità mostrata o anche solo intuìta è diventata materiale da commentare, analizzare, giudicare. Troppo magra. Troppo stanca. Troppo assente. Troppo diversa da quella di prima. Come se il corpo di una donna famosa smettesse di appartenerle e diventasse territorio pubblico sul quale tutti si sentono autorizzati a esprimere opinioni.

Ma dietro l’immagine esiste sempre una persona.

Ed è qui che il tema smette di riguardare soltanto Belén per parlare, in realtà, di tutte noi.

Viviamo in una società che educa le donne a performare continuamente: essere belle ma non vanitose, forti ma non aggressive, sensuali ma non “troppo”, madri presenti ma professionalmente impeccabili. Un equilibrio impossibile che diventa ancora più feroce quando la donna è esposta mediaticamente. La salute mentale, in questo sistema, viene spesso sacrificata sull’altare dell’apparenza.

Quando una donna crolla, il mondo raramente si interroga sulla pressione che ha subito. Preferisce analizzare il cedimento.

È un meccanismo profondamente patriarcale: la donna deve essere eterna, stabile, rassicurante. Non può mostrare crepe senza che quelle crepe diventino spettacolo. Eppure la salute mentale non è una debolezza narrativa, non è gossip, non è un contenuto da consumo rapido. È vita reale. È dolore autentico. È il diritto umano di fermarsi senza essere processate.

La vicenda di Belén ci obbliga allora a porci una domanda scomoda: quanto contribuiamo, come società, alla distruzione psicologica delle donne che diciamo di ammirare?

Perché il problema non è solo la cattiveria esplicita degli insulti online. Il problema è anche la normalizzazione del commento costante sui corpi femminili. È quell’ossessione collettiva che ci porta a credere che l’aspetto di una donna sia sempre argomento pubblico. È l’idea che una donna famosa debba “tenersi bene” per meritare rispetto, attenzione, lavoro e amore.

Eppure la salute — fisica e mentale — dovrebbe venire prima dell’estetica. Sempre.

Una donna non perde valore se ingrassa, dimagrisce, invecchia, si ammala o attraversa un periodo buio. Non perde dignità se si allontana dai riflettori. Non perde forza se chiede aiuto. Il vero fallimento culturale è una società incapace di accettare la vulnerabilità femminile senza trasformarla in intrattenimento.

Forse il messaggio più importante che la storia di Belén ci lascia non riguarda il gossip, ma l’umanità. Ci ricorda che dietro ogni volto pubblico esiste una persona che sente, soffre, si spezza e prova a ricostruirsi. E che la rivoluzione femminista passa anche da qui: smettere di pretendere perfezione dalle donne per iniziare finalmente a riconoscere la loro complessità.

Perché una donna non è nata per essere perfetta sotto lo sguardo degli altri. È nata per essere libera.