L’itinerario culturale dedicato all’universo femminile tra i musei e i palazzi della città di Cosenza

Un itinerario speciale dedicato all’universo femminile, tra capolavori d’arte, dimore storiche e percorsi multimediali, per raccontare la forza, la grazia e il carisma delle donne che hanno segnato la storia e l’immaginario collettivo.

E’ il programma elaborato in occasione della Festa della Donna, di domenica 8 Marzo, in sinergia tra il Comune di Cosenza, che ha concesso il suo patrocinio, e l’Associazione Arte e Turismo di Paola Morano, esperta d’arte e guida turistica. L’itinerario prenderà il via domenica 8 Marzo da Palazzo Arnone, alle ore 16,00, per partire alla scoperta della Galleria Nazionale di Cosenza.

Qui è previsto un percorso tematico, dal titolo “Donne tra luci e ombre” sulle figure femminili più importanti della collezione con un particolare approfondimento sul tema “Donne tra sacro e profano: Lucrezia e Cleopatra a confronto” a cura della prof.ssa Barbara Gagliardi. Due archetipi femminili opposti ma complementari: la virtù e il potere, la purezza e la seduzione, il sacrificio e l’ambizione.

A seguire, con inizio alle ore 17,30, i partecipanti si trasferiranno a Villa Rendano dove è in programma una visita alla dimora storica e un racconto dell’intenso legame tra il pianista e compositore Alfonso Rendano e la sua amata Antonietta Trucco. Un amore colto e romantico che ancora oggi anima gli ambienti eleganti della villa.

Il percorso prosegue con la visita al Museo multimediale “Consentia Itinera”, con un coinvolgente percorso immersivo dedicato al Duomo di Cosenza e al monumento di Isabella d’Aragona, figura nobile e autorevole, divenuta regina di Francia e simbolo di prestigio dinastico europeo.

Al termine, i partecipanti all’itinerario si trasferiranno in Piazza Bilotti dove, alle 18,30, è previsto l’ingresso al Museo Multimediale Città di Cosenza per visitare la mostra “Le muse d’oro: il femminile nell’arte di Gustav Klimt”. Un percorso suggestivo dedicato alle donne nei dipinti di Gustav Klimt. Donne enigmatiche, sensuali, avvolte da ori preziosi e motivi decorativi che le trasformano in icone senza tempo. La donna diventa musa, simbolo di vita, eros, maternità e mistero. Nel suo periodo aureo, c’è un richiamo alla dimensione sacrale e bizantina che ci conduce idealmente a Galla Placidia e al mondo tardoantico, epoca in cui si colloca anche la figura di Alarico I, protagonista delle vicende storiche legate al territorio cosentino.