Mottafollone, in scena il talento: oltre 500 musicisti alla V edizione del Concorso Internazionale “Great Music Events”

MOTTAFOLLONE (CS) – Si è chiusa lo scorso 30 maggio, con grande entusiasmo, la quinta edizione del Concorso Musicale Internazionale “Great Music Events”, ospitata a Mottafollone, in provincia di Cosenza. Per tre giorni, questa tranquilla cittadina calabrese si è trasformata in un vivace palcoscenico a cielo aperto, accogliendo oltre 500 giovani musicisti provenienti da tutta Italia, e trasformandosi in un punto di riferimento per la musica e per la promozione culturale del territorio.

Il concorso, organizzato dall’Associazione Giuseppe Verdi con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha avuto luogo nei locali dell’ex scuola media, oggi sede dell’ufficio comunale. L’obiettivo dell’evento è chiaro e ambizioso: offrire spazio e visibilità ai nuovi talenti della musica, ma anche valorizzare i luoghi storici e meno conosciuti della Calabria.

Durante le intense giornate di audizioni, i giovani partecipanti — solisti e formazioni cameristiche — si sono esibiti davanti a una commissione di grande prestigio, composta dai maestri Lucia Quattocchi, Claudia Andolfi e Francesco Silvestri. La qualità delle esecuzioni ha reso il lavoro della giuria tutt’altro che semplice. Alla fine, sono state assegnate numerose borse di studio, a conferma dell’altissimo livello raggiunto da molti dei concorrenti.

Tra i momenti più significativi, l’assegnazione dei premi assoluti nella categoria orchestra, andati a:

il Liceo Campanella di Belvedere,

il Liceo G.V. Gravina di Crotone,

e l’Istituto Comprensivo Marina di Gioiosa Ionica – Mammola.

Ma il successo dell’evento non è stato soltanto musicale. Mottafollone ha saputo accogliere centinaia di visitatori, tra accompagnatori, insegnanti e curiosi, con un’organizzazione impeccabile. La Polizia Municipale e il personale degli uffici comunali hanno garantito ordine e sicurezza, permettendo a tutti di vivere l’esperienza in modo sereno e partecipato. Numerosi autobus, provenienti da tutta la regione e oltre, hanno portato nel piccolo borgo un’ondata di entusiasmo e vitalità.

Soddisfatti anche gli organizzatori, che già guardano al futuro: la prossima edizione del concorso si terrà ancora una volta a Mottafollone, nel 2026, con tante novità in cantiere.

“L’entusiasmo dei partecipanti e del pubblico è la nostra più grande motivazione. Ci sprona a fare sempre meglio,” ha dichiarato Giovanni De Luca, promotore del concorso, insieme alla maestra Ivana Comito, entrambi profondamente impegnati nel dare valore alla musica come strumento di crescita personale e comunitaria.

Alla fine, il “Great Music Events” si conferma non solo un concorso musicale, ma anche una vera festa della cultura e dell’educazione artistica, capace di unire generazioni e territori nel segno della bellezza.

L’appuntamento è già fissato per il 2026, con la promessa di un’edizione ancora più coinvolgente.

Maurizio Logozzo