Music for change: la cantante Giulia Mei ospite dell'”Audition Stay or Go”. Per i libri attesi Savino Zaba e Marco Carrara

Volge al termine la prima settimana di Music For Change (sedicesima edizione) dedicata alle scolaresche che, a partire da lunedì 19 maggio, hanno seguito i panel incentrati sui temi civili e sociali tratti da Agenda Onu 2030, secondo lo spirito che anima la rassegna.

Domani, sabato 24 maggio, inizia la seconda fase relativa alla gara musicale con i finalisti che dovranno poi creare brani tematici durante la residenza artistica.

Alle ore 9 nell’Auditorium Guarasci è in programma la sezione Audition Stay or Go Music for Change 16th Award, con i 21 finalisti di questa 16esima edizione, arrivati in città. La conduzione è affidata a Giorgieness e sarà ospite la cantante Giulia Mei. In giuria ci sono: Michele Monina, Stefano Amato, Lucia Monina, Marco Danelli, Cecilia Cesario.



Contestualmente, alle 9,30, nel Museo delle Arti e dei Mestieri, su corso Telesio, è prevista la sezione dedicata ai libri di Culture for Change, con la presentazione di Tanti auguri, 70 anni di tv, 100 anni di radio con Marco Carrara (giornalista, autore e conduttore TV, conosciuto per i suoi spazi all’interno della trasmissione Agorà su Raitre).

Alle 11,30 (ancora al MAM), sempre per i libri di Culture for Change: Centanni di compagnia. La radio 1924-2024 con Savino Zaba (conduttore tv e radio, attore).

Alle 21, al MAM, si ritorna al mood del festival musicale con Voices For Change”, a cura di Rosario Canale e Cecilia Cesario.

Il Sound Village.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SECONDA SETTIMANA

Da domenica 25, poi, e fino al 30 maggio, nel parco dArte Alt Art (ad Arcavacata di Rende) si apre la fase del Sound Village con davanti unaltra intensa settimana che condurrà direttamente ai Words&Awards di Music for Change 16th in programma sabato 31 maggio alle 21 con la cerimonia conclusiva al teatro Rendano che vedrà la partecipazione, nel corso dello spettacolo, di ospiti come Federico Zampaglione (Tiromancino), Mezzosangue e Francamente.

La serata finale sul palco sarà condotta da Gabriella Martinelli.