Rotary Presila Cosenza est, Medio Banca Premier e Unical, insieme per premiare merito e investire nel futuro

Conferita ad Elisa Chiodo la borsa di studio per consulente finanziario

“Il Rotary incontra l’economia”, questo il titolo del convegno tenuto presso la Sala degli Specchi della Provincia di Cosenza, promosso congiuntamente dal Rotary Presila Cosenza Est, Medio Banca Premier, e Unical, rappresentata, quest’ultima, dal Prof. Francesco Aiello, Ordinario di Politica Economica Statistica e Finanza – Giovanni Anania – dell’Università della Calabria. L’occasione è stata utile per conferire alla giovane dottoressa, Elisa Chiodo, la borsa di studio per la frequenza di un corso di formazione per consulente finanziario. Laureata in Economia e Commercio con il punteggio di 110/110 e lode con una tesi sperimentale sui vantaggi della Green Economy per le performance aziendali, Elisa Chiodo ha un curriculum eccellente e diverse esperienze professionali. A consegnare l’attestato sono stati il dott. Sergio Gallo, responsabile della Area Manager Calabria della Medio Banca Premier e il Presidente del Club, dott. Antonino Iannello.

Ad introdurre i lavori il padrone di casa, il Presidente Iannello, il quale si è soffermato sulle ragioni dell’iniziativa. Il settore della consulenza finanziario, ha sostenuto il Presidente” rappresenta oggi un ambito strategico in crescita, che può offrire importanti sbocchi lavorativi anche nel contesto locale.

Impiegare nella formazione dei giovani, ha continuato, “significa dunque investire nel futuro della nostra comunità. Obbiettivo non secondario per il quale si è deciso di bandire la Borsa di Studio, ha concluso Iannello, “è stato quello di concorrere a consolidare il rapporto con il territorio e costruire una linea di collaborazione fra tutte le parti interessate allo sviluppo della Calabria.

Il Dott. Gallo ha sottolineato come Banca Premier, “è da sempre attenta verso le iniziative finalizzate a favorire la crescita del territorio. Questa occasione vuole essere un impegno verso le nuove generazioni, con l’obiettivo di creare opportunità capaci di incentivare la permanenza dei talenti nella nostra regione.

A tenere la relazione sullo stato di salute della nostra regione è stato il Prof. Aiello il quale, mettendo a confronto i dati relativi al periodo 2011/2023 ha dimostrato come la Calabria continua ad essere perennemente ferma in una struttura economica apparentemente matura, ma di fatto inefficiente e poco conclusiva.

“In particolare, persiste una falsa maturità economica e un mercato del lavoro debole. Il valore aggiunto è stagnante con una crescita dello – 0,014% annuo. Il settore dei Servizi raccoglie l’80% dell’economia ma con redditi bassi e scarsa produttività. E ancora: i servizi avanzati sono pochi con una dipendenza dalla Pubblica Amministrazione. L’industria manufatturiera resta marginale (1.400 imprese perse), l’occupazione debole: solo 48% della popolazione 15–64 lavora (contro il 66% in Italia. La disoccupazione strutturale sempre alta, soprattutto tra giovani e donne. La partecipazione al lavoro risulta bassa, con la fuga dei talenti che accentuano il declino demografico.

Passati in rassegna gli elementi di debolezza, il prof. Aiello, ha proposto una strategia finalizzata a fermare il declino della nostra regione.

La precondizione dello sviluppo richiede: un’amministrazione efficiente, legalità, servizi base, più innovazione e dunque un cambiamento culturale e istituzionale (meno stato più mercato).

E ancora, occorre un adeguato potenziale logistico e produttivo, una specializzazione avanzata in settori competitivi sui mercati globali, industria e terziario avanzato come motore dell’economia, più sinergia tra imprese e università per trattenere i talenti, partendo dalla consapevolezza che senza capitale umano nessuna strategia può funzionare.