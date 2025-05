Parte da Lorica la prima edizione di “BAM! on the Road – Calabria Edition”

Il Parco Nazionale della Sila partner della prima edizione calabrese del format europeo di cicloturismo esperienziale

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) È partita oggi da Lorica, sede del Parco Nazionale della Sila, la prima tappa di “BAM! on the Road – Calabria Edition”, l’iniziativa dedicata al cicloturismo sostenibile e promossa da Sognare Insieme Viaggi in collaborazione con BAM! – Bicycle Adventure Meeting e con il collettivo internazionale Enough Cycling.

L’evento calabrese, che si concluderà il 23 maggio a Bagnara Calabra, prevede un itinerario di oltre 400 chilometri ed attraverserà parchi nazionali, aree interne e borghi storici, con l’obiettivo di valorizzare il territorio calabrese in un’ottica di turismo lento, responsabile e rigenerativo.

La tappa inaugurale ha condotto i partecipanti da Lorica a Tiriolo, attraverso paesaggi lacustri e faggete secolari, offrendo suggestivi panorami che spaziano, col cielo terso, fino all’Etna e alle Isole Eolie.

Il Parco Nazionale della Sila ha accolto con entusiasmo questa prima tappa, riconoscendone l’alto valore ambientale, educativo e promozionale.

“Siamo felici di ospitare la partenza di un progetto che rispecchia pienamente i principi della nostra missione: tutelare e al tempo stesso rendere fruibile in modo consapevole il patrimonio naturalistico della Sila”, ha dichiarato Liborio Bloise, Commissario Straordinario del Parco. “Il cicloturismo esperienziale rappresenta uno strumento concreto per coniugare la sostenibilità ambientale con le opportunità di sviluppo per le comunità locali.”

“La montagna ha bisogno di essere vissuta in modo rispettoso e profondo, con lentezza e attenzione – ha aggiunto Ilario Treccosti, Direttore del Parco – Iniziative come questa aiutano a costruire una cultura del viaggio sostenibile, in grado di generare benefici sia ecologici che socioeconomici, promuovendo una nuova relazione tra uomo e natura.”

“Puntiamo a posizionare la Calabria tra le principali destinazioni europee note per il cicloturismo e le esperienze outdoor”– ha precisato Angela Donato, titolare di Sognare Insieme Viaggi .

“BAM! on the Road – Calabria Edition” rientra tra le attività del progetto “Le Montagne del Sole”, finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del bando “Montagna Italia” e coordinato dal GAL Serre Calabresi, con il supporto della Ciclovia dei Parchi della Calabria e in collaborazione con la Regione Calabria, ARSAC, Calabria Straordinaria, e tutti i Parchi Nazionali e Regionali della regione.

Il Parco Nazionale della Sila conferma così il proprio impegno nel promuovere modelli di fruizione ambientale compatibili con la conservazione degli ecosistemi e coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.