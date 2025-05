Alfredo Porcaro nominato vice direttore della Scuola dello Sport del CONI Calabria

Il Presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto, Alfredo Porcaro, è stato nominato Vice Presidente della Scuola dello Sport CONI della Calabria, incarico che aveva già ricoperto in passato. La Scuola è una Agenzia di servizi formativi ed informativi per tutti gli operatori che interagiscono in ambito sportivo ed ha come obiettivo primario quello di migliorare la qualificazione, con attività di supporto mirate all’aggiornamento e alla formazione di allenatori, istruttori di vari ordini e gradi, tecnici, dirigenti ed operatori sportivi. Formazione, Promozione, documentazione e ricerca sono le finalità della scuola .”La nomina di Alfredo Porcaro – afferma il Presidente del CONI Calabrese Tino Scopelliti – è il giusto riconoscimento ad un uomo che si è sempre prodigato per lo sport calabrese distinguendosi per la sua alta professionalità e competenza. Sono sicuro che come Vice Presidente della Scuola Regionale dello Sport sarà determinante per il rilancio della Scuola stessa. Insieme a tutto il corpo docente e al nuovo Direttore Scientifico, daremo nuovi impulsi affinché i nostri corsi siano sempre più qualificati e riescano nel corso degli anni a formare dirigenti ed istruttori sempre più competenti”. La soddisfazione per la nomina nelle parole del massimo dirigente della FIN Calabrese. “Ringrazio il Presidente del CONI Calabrese Tino Scopelliti per questa nomina – ha commentato Alfredo Porcaro – e di questo sono felice ed orgoglioso, perché la scuola regionale ha un compito importantissimo nell’ambito sportivo. Da tempo lo sport ha dei connotati ben precisi, quali la competenza, la professionalità, l’organizzazione. Per fare sport a certi livelli non basta allenare ma bisogna fare in modo che chi lo pratica, lo faccia innanzitutto in sicurezza e con personale qualificato. I risultati che oggi abbiamo nello sport nascono proprio dagli studi fatti e dai costanti aggiornamenti. Darò la mia massima disponibilità e contributo affinché la nostra Calabria possa continuare a mantenersi ad altissimi livelli”. Il Presidente Alfredo Porcaro è stato anche componente della Giunta del CONI Calabrese fino alla scadenza naturale dei tre mandati.