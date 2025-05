FOOD & WINE FUSION EXPERIENCE – “IL QUINTO GUSTO” Un viaggio tra Umami, Arte e Vino all’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza

Il 30 Maggio 2025 l’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza si prepara ad accogliere un evento sensoriale senza precedenti: “Food & Wine Fusion Experience – Il Quinto Gusto”, un’esperienza immersiva tra sapori, profumi, performance artistiche e degustazioni esclusive.

La serata sarà un omaggio all’umami, il cosiddetto “quinto gusto”, attraverso un percorso sensoriale e un cooking show curato dalla chef giapponese Aiko Otomo, in collaborazione con lo chef executive Mario Pascuzzi.

Un connubio creativo che porterà in scena una cena fusion ispirata alla fioritura dei peschi nei giardini giapponesi.

Gli ospiti avranno l’opportunità di mettersi alla prova realizzando il proprio futomaki sushi, vivendo un’esperienza interattiva e coinvolgente.

Ad accompagnare ogni portata, i vini d’eccellenza delle Cantine Greco, raccontati da Enza Greco, ospite d’onore della serata. A completare il percorso enogastronomico, degustazioni di cocktail in live mixology e specialità dell’amareria artigianale calabrese a cura di Vincenzo Serra di Qualitaly.

L’atmosfera sarà arricchita da performance artistiche della compagnia Create Danza, con gli artisti di Spazio Create, regalando agli ospiti emozioni visive e sonore in perfetta armonia con i sapori.

Il servizio vini e la mixology saranno curati dai sommelier FISAR Cosenza.

Dress code: un tocco di rosa, per richiamare il tema della fioritura e l’eleganza della serata.

Dove e quando:

Venerdì 30 maggio 2025 – ore 20.30

Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza

Piazza XV Marzo, Cosenza

Posti limitati

Per informazioni e prenotazioni: contattare in DM @enotecaregionalecosenza o @raffaele.cristina

Un evento ideato da Cristina Raffaele per Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza in collaborazione con FISAR Cosenza, Aiko Otomo, Cantine Greco, Qualitaly e CREATE Danza per vivere il gusto in tutte le sue forme.