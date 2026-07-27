Nuoto in acque libere, Torneo Frangella: AQA Cosenza prima società

Una giornata di sport e socializazione nelle acque del tratto antistante il lungomare di Torremezzo nel Comune di Falconara Albanese, in occasione della terza edizione del “Trofeo Settimio Frangella” organizzata dal Comitato Calabrese della Federazione Italiana Nuoto. Prima tappa del progetto “Calabria Swim Coast to Coast, il grande spettacolo delle acque libere” e inserita nel Circuito Super Master valevole per il Campionato Italiano e nel Gran Prix Nazionale. Attraverso lo sport si è voluto ricordare la figura e l’opera dello stimato imprenditore, per tutto ciò che ha fatto per la comunità.

Da Calabria, Sicilia, Campania e Veneto in tanti hanno dato vita alla kermesse sportiva in uno dei tratti di mare piùconosciuti della regione.

La classifica di società ha visto primeggiare l’AQA Cosenza che con 375 punti ha preceduto sul podio il Rende Nuoto con 135 punti e la Polisportiva Mimmo Ferrito con 127 punti. La classifica assoluti agonisti maschi ha visto al primo posto Gabriele Molonia(La Fenice); mentre la classifica assoluti agonisti femmine ha visto primeggiare Viola Bavastrelli(Polisportiva Mimmo Ferrito); primo posto nella classifica assoluti master femmine per Renata Maria Perretti dell’AQA Cosenza e primo posto nella classifica master maschi per Giovanni Mazzuca degli Anzianotti Nuoto.

Al di là del risultato agonistico è stata ancora una volta per i partecipanti delle altre regioni di scoprire o riscoprire la bellezza del mare tirreno, acque limpide, cristalline e di luoghi suggestivi e incantevoli e del resto lo scopo del nuoto in acque libere è anche questo, coniugare sport, turismo e socializzazione.

La nota della FIN Calabria

“Siamo soddisfatti per l’ottima riuscita dell’evento – ha commentato Alfredo Porcaro Presidente FIN Calabrese – e la presenza di atleti e società ne è la dimostrazione. Il nuoto in acque libere in Calabria conferma ulteriormente la crescita costante di questa disciplina, tanto è vero che è tra le primissime regioni per organizzazione eventi in questo settore. Un grazie a tutti i partecipanti per la loro partecipazione ad un evento che ha voluto ricordare un professionista di grandi valori e un grazie al sindaco di Falconara Albanese, Giuseppe Porco per la presenza”.