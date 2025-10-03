Occhiali da sole da uomo: le regole d’oro, tra galateo ed estetica, per valorizzarli al massimo

Esistono delle regole da seguire e, piccolo spoiler, alcune di esse sono davvero molto semplici

L’occhiale da sole è un accessorio trasversale, capace come pochi di aprire pagine di verità e autenticità sulla personalità di chi lo indossa. Questo vale anche quando si parla di moda maschile.

L’uomo che ci tiene ad apparire curato e a mostrare una generale attenzione allo stile, non può certo indossarli a caso.

Esistono delle regole da seguire e, piccolo spoiler, alcune di esse sono davvero molto semplici.

Una delle più importanti riguarda il fatto di indossare i modelli giusti nel momento adeguato: gli occhiali da sole a mascherina, tornati di gran moda quest’anno, a meno che non si voglia spiccare per bizzarria dell’outfit vanno tenuti nel cassetto e tirati fuori prima di mettersi in sella per un giro in bici domenicale sulle colline.

Per i momenti di quotidianità come l’aperitivo con gli amici o la passeggiata con la famiglia, ci sono numerose altre opzioni a cui fare riferimento. Oggigiorno, grazie all’ampia gamma di scelta di occhiali da sole offerta da e-commerce verticali come il celebre Vistaexpert, è davvero facile trovare il modello perfetto per le proprie esigenze.

Quando lo si cerca, è essenziale considerare come principale criterio la forma del viso.

Nei casi in cui tende a essere allungato, il consiglio degli esperti di stile è di sfoggiare occhiali da sole con montature ovali. Ottima è anche la forma trapezoidale, segno distintivo di classici come il Wayfarer di Ray-Ban, un modello dal fascino inossidabile.

Questa soluzione si presta molto bene anche a chi ha il viso ovale.

Le montature rettangolari dalle linee nette, vero must have quest’anno, sono invece la risposta perfetta quando si tratta di regalare armonia all’estetica di un volto tondeggiante.

Quando, invece, il viso è squadrato, lo si può valorizzare al massimo con un occhiale da sole dalla montatura ovale.

Una regola di bon ton che ogni uomo dovrebbe osservare riguarda il fatto di indossare gli occhiali da sole rigorosamente all’aperto. Quando si comincia una conversazione con qualcuno è buona norma toglierli completamente.

C’è chi li abbassa sul naso o li sposta verso l’alto, ma si tratta di un gesto che è meglio evitare; a meno di, eventualità molto difficile, non avere lo stesso fascino sfrontato di Jack Nicholson da giovane.

Da evitare di sera e nei luoghi chiusi, sono un accessorio che non dovrebbe far parte dei look da cerimonia, a meno che l’evento non abbia luogo in estate. In questo caso, è opportuno dedicare del tempo alla ricerca di un modello che sia il più discreto possibile.