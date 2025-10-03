Spettacolo al Chiappetta Sport Village: Italia protagonista tra applausi e sorprese

Spalti gremiti, il pubblico si fa sentire al Chiappetta Sport Village, soprattutto in vista del primo quarto di finale che vede la siciliana Anastasia Brancaccio, numero 255 della classifica WTA, contro la slovena Tamara Zidawsek, che oltre al tennis ama anche lo snowboard. La sua posizione nel ranking mondiale, attualmente numero 100, fa la differenza. Primo set vinto con il punteggio di 6/1 sulla Abbagnato.

Si parte con il secondo, dove la nostra Anastasia cerca di reagire, anche aiutata da un grande tifo che arriva dalle tribune del centrale, dove ad assistere c’è anche Michelangelo Dell’Edera, rutiglianese, team manager della nazionale italiana di Coppa Davis e già direttore tecnico dell’Istituto di formazione superiore “R. Lombardi”, dove i maestri federali si formano.

Niente da fare per l’italiana, che cede con il punteggio di 6/1, 6/3, lasciando il campo inondata di applausi.

La polacca Maja Chawalinska, 23 anni e numero 96 della classifica WTA, è in semifinale: batte infatti la mancina russa Oksana Selekhmeteva, numero 125 WTA, che dichiara di preferire l’argilla come superficie, ma anche sulla terra rossa tira fuori il suo spirito di lottatrice, cedendo il match in 2 set.

Anche Lola Radivojevic, che arriva dalla Serbia, patria del più famoso Novak Djokovic, centra la semifinale contro l’austraca Julia Grabher con il punteggio di 6/0, 6/4. Le giocatrici sono tutte e due di alto livello, basti pensare che la Grabher ha avuto il suo miglior best ranking in singolare, raggiungendo la posizione numero 54 del mondo; di contro, anche la serba non ha fatto peggio: infatti ha ricevuto, nel 2021, una wild card per accedere al tabellone principale del Serbia Open.

Tutti concentrati sui singolari, ma ai quarti le italiane in doppio vanno in semifinale! Si tratta di Federica Urgesi e Aurora Zantedeschi, eliminata in singolare proprio in questo torneo. Eliminano le gemelle americane Zamarripa con il punteggio di 6/4, 6/0. Il doppio tutto spagnolo tra Bolsova, anche lei singolarista in questo torneo, e Maristany Zuleta De Reale ha avuto la meglio contro le britanniche Anane e Kazionova.

Stasera si accenderanno i fari per l’ultimo quarto di finale tra la nostra Nuria Brancaccio e la testa di serie numero 4, la ceca Sara Bejlek. Ovviamente si tifa Italia!

Cinzia Gullace