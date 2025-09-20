Occhiuto: “Reddito di dignità? È una fake news”

“Vedo un grande entusiasmo. Se dovessi misurare il clima le direi che è addirittura migliore di quello del 2021. Sono convinto che, in Calabria come altrove, l’auspicio della sinistra di avere la propria rivincita su Meloni con le Regionali si infrangerà contro i risultati”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista al “Quotidiano Nazionale”.



E sul reddito di dignità regionale ha aggiunto: “È una fake news, semplicemente perché non si può fare. Un’iniziativa del genere non si potrebbe finanziare con i fondi europei e non ci sono altri fondi sufficienti per realizzarlo. Dunque, se un economista, quale Tridico è, dicesse una cosa del genere in un’aula universitaria dovrebbe poi spiegare come è possibile che sia diventato professore”.

E ancora: “Quando a sinistra dicono reddito di dignità, in realtà non parlano altro che di tirocini. Tirocinanti io in Calabria ne ho ereditati circa 4mila dalla precedente Giunta di centrosinistra e con gran fatica li sto stabilizzando”.